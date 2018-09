Aquí se hace lo que Hamilton dice Lewis Hamilton celebra su victoria en presencia del presidente ruso, Vladímir Putin. :: Andrej ISAKOVIC / afp Fernando Alonso finalizó decimocuarto en otro fin de semana de penurias y Carlos Sainz concluyó decimoséptimo, lastrado por un toque con Sirotkin Las órdenes de equipo permiten al líder ganar en Rusia y dejar a Vettel a 50 puntos DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Lunes, 1 octubre 2018, 00:39

No fue la victoria más limpia de Lewis Hamilton, o al menos no la que más se trabajó el británico. De hecho, por cómo se comportaron tras la carrera, más parecía que les ha pesado mucho el resultado a los hombres de Mercedes. Hacer valer las órdenes de equipo no es algo cómodo, ni para el que las sufre, ni para el que se beneficia, ni mucho menos para quien lo decide. Algo que siempre ha existido en la Fórmula 1 y que, de nuevo en Sochi, fue fundamental para el resultado final.

Valtteri Bottas fue el ganador moral, algo que ninguno quiere ser, de una carrera en la que quien se subió al primer puesto del cajón fue Lewis Hamilton. El británico suma cinco victorias de las últimas seis carreras, lo que le hace ser no sólo el favorito para el título, algo que ya era antes de llegar a Rusia, sino salir de ahí con 50 puntos de ventaja que le hacen depender de sí mismo para alzar su quinto título mundial. Le vale con ser segundo en todas las carreras que quedan, y aunque las ganase Vettel, se proclamaría pentacampeón del mundo.

La carrera 1. L. Hamilton (GBR) Mercedes 01 27:32.054 2. V. Bottas (FIN) Mercedes +00 00:02.545 3. S. Vettel (ALE) Ferrari +00 00:07.487 4. K. Räikkönen (FIN) Ferrari +00 00:16.543 5. M. Verstappen (HOL) Red Bull+00 00:31.016 .. 14 F. Alonso (ESP) McLaren +1 vuelta 17 C. Sainz (ESP) Renault +2 vueltas Mundial de pilotos 1 L. Hamilton (GBR) Mercedes 306 Puntos 2 S. Vettel (ALE) Ferrari 256 3 V. Bottas (FIN) Mercedes 189 4 K. Räikkönen (FIN) Ferrari 186 5 M. Verstappen (HOL) Red Bull 158 .. 9 F. Alonso (ESP) McLaren 50 12 C. Sainz (ESP) Renault 38 Constructores 1 Mercedes 495 Puntos 2 Ferrari 442 3 Red Bull 292 4 Renault 91 5 Haas 80 6 McLaren 58 7 Force India 35 8 Toro Rosso 30 9 Sauber 27 10 Williams 7

Si Hamilton ha llegado a este punto tras Sochi, fue gracias a una decisión que estaba tomada de antemano: Bottas iba a ceder su posición en caso de que el británico le siguiese en carrera. Ya lo advirtió Toto Wolff, jefe de Mercedes, antes siquiera de que los coches arrancasen: el objetivo es ser campeones del mundo, por encima de cualquier tipo de delicadezas. La labor de escudero de Bottas, un rol que probablemente tenga incluso escrito por contrato, le obligó ayer a ceder su posición cuando había salido por delante de su compañero y comandaba con autoridad en su circuito predilecto. La orden fue clara: deja pasar a Hamilton. En la curva 13, Bottas frenó y cedió el primer puesto a Hamilton, que se encaminó infalible hacia su 70ª victoria en Fórmula 1.

LOS ESPAÑOLES Fernando Alonso McLaren Carlos Sainz Renault

Justo o injusto, lo cierto es que fue como y cuando quiso Mercedes. Sebastian Vettel intentó por todos los medios acabar por delante de Hamilton, incluso jugándose un accidente con una defensa sobre el británico demasiado agresiva y que no le costó una sanción por el contexto de que es un candidato al título. La desesperación del hombre de Ferrari se vio en ese momento, como antes le ocurrió a sus propios ingenieros, que le pidieron entrar antes de lo previsto para intentar un 'undercut' que no les salió bien. Como casi nada en esta temporada

Brillo de Verstappen

De una carrera que fue más movida que las últimas de Rusia, pero bastante menos entretenida de lo que le gustaría a los fans, si hay algo que se puede salvar fue la actuación de Max Verstappen. Una remontada memorable el día de su vigesimoprimer cumpleaños, del decimonoveno puesto al quinto en diez vueltas, que luego le permitió liderar buena parte de la carrera cuando su estrategia le hizo estirar los neumáticos blandos hasta la vuelta 43.

Ser nombrado piloto del día es lo mínimo que se mereció un Verstappen que, como hacía tiempo, se reivindicó en un momento clave del año para él, ahora que todas las miradas están puestas en la pelea entre Vettel y Hamilton por el título. Acabar quinto es casi lo de menos para él, toda vez que la forma de adelantar y divertirse como lo hizo es un premio mucho mayor.

Si Verstappen fue la cara, la cruz la pusieron los pilotos españoles. No les salió nada bien, a ninguno de los dos. Fernando Alonso acabó decimocuarto, después de que los neumáticos ultrablandos con los que salió a pista se quedasen destrozados en los primeros giros de la carrera. Cuando nadie había parado aún, en McLaren le pidieron al asturiano que entrase a sustituir unas gomas que ya mostraban ampollas por unos blandos que ni funcionaron ni le dieron ese 'punch' extra que necesitaba para puntuar.

Mucho peor fue lo de Carlos Sainz. El madrileño, que partía desde una aceptable undécima plaza, vio cómo un toque con Sergey Sirotkin en los primeros metros le dejaba fuera de juego desde el principio. A duras penas aguantó en pista, negándose a abandonar pese a tener el fondo plano destrozado y que ese Renault fuese prácticamente inconducible. Acabó en decimoséptima posición, de nuevo en un circuito en el que no le sale todo como le gustaría.

«No teníamos el ritmo antes de empezar la carrera, lo sabíamos, y sin que pase nada en la carrera, sin abandonos y sin nada, decimocuarto creo que es lo que merecíamos», admitió el español, que confía en mejorar en siguientes citas. «Japón sigue siendo un circuito complicado, tenemos esperanzas en Austin, en México quizás y en Brasil por el tiempo siempre cambiante, pero eso ya vendrá más adelante», señaló.

«Ha sido duro de aceptar después de una salida en la que he arrancado mejor con el blando que los que iban con hiperblando. He podido pasar a un par de ellos en la frenada, pero Sirotkin se ha tirado un poco a saco», criticó el madrileño. «Me ha roto el pontón y el suelo del lado derecho. Desde la tercera curva he notado que el coche no iba bien y que iba a ser una carrera larga», manifestó el piloto de Renault.