Fernando Alonso. Jakub Porzycki (Reuters)
GP de Abu Dabi

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 pone fin a una campaña muy compleja para el asturiano antes de la esperada llegada del 'Neweynato' de 2026

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

