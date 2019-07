Automovilismo Alonso: «La Fórmula 1 no ofrece los retos que ahora busco en mi carrera» Fernando Alonso, durante el acto de presentación del Liberbank Challenge. / Imanol Rimada El piloto asturiano reconoce que no volverá al 'gran circo' porque no le resulta atractivo ANDRÉS MENÉNDEZ Jueves, 18 julio 2019, 14:18

El piloto asturiano Fernando Alonso ha participado este jueves en la presentación del Liberbank Challenge, un torneo de conducción en un simulador que será una de las sensaciones que se podrán vivir en el Pabellón Liberbank de la Feria de Muestras de Asturias. Con el ejemplo del año pasado, Alonso espera «que miles de asturianos tengan la posibilidad de sentirse pilotos por un día»

El piloto asturiano ha reconocido que no regresará a la competición en Fórmula 1. El doblecampeón del mundo ha sido tajante. «Fue una etapa sensacional, pero a día de hoy tengo otros retos más interesantes que la Fórmula 1. Ya no me resulta tan atractiva como para dedicarme a ello», ha señalado el ovetense que ha añadido que tomó la decisión «hace seis meses» y que «sigue pensando lo mismo».

Cuestionado por si se decidirá a participar en el Dakar, Alonso no ha sido tan rotundo. «No sé si estaré en el Dakar. No sé si estaré ese año o a largo plazo. Es una carrera atractiva, de las más interesantes, pero opuesta a mis cualidades y a mi manera de conducir. Nunca he hecho un rally y hacer el más difícil del mundo es un paso extremo», ha comentado. Además, ha descartado regresar a Ferrari. «No dejo la puerta abierta a Ferrari. Tengo una idea clara de lo que puedo hacer. No estoy buscando que me llame nadie. Siempre he elegido donde he corrido en mi vida».