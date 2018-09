GRAN PREMIO DE ITALIA Cuando nadie le esperaba, Räikkönen Kimi Räikkönen celebra la 'pole position' con miembros de su equipo en el Autodromo Nazionale de Monza. :: Miguel MEDINA / AFP Se lleva la 'pole' en Italia, por delante de Vettel y Hamilton; Sainz fue séptimo y Alonso tuvo un enganchón con Magnussen D. SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 2 septiembre 2018, 00:41

madrid. Cruzarse con Kimi Räikkönen en cualquier circunstancia hace imposible saber qué está pensando. Puede haberse proclamado campeón del mundo, haber enterrado a su mejor amigo o conseguido una 'pole', que tiene exactamente la misma cara. Sin ruidos, el finlandés entró en la historia de la Fórmula 1 al conseguir la vuelta a mayor velocidad media. El último campeón del mundo con Ferrari consumó una inesperada 'pole' en el GP de Italia, qué mejor sitio para los 'tifosi', con un crono de 1:19.119 y una velocidad media de 263,58 km/h, bajando el legendario récord de Juan Pablo Montoya, que databa de 2004.

Casi ni se lo esperaban en el box de Ferrari. Minttu Virtanen, su esposa, estallaba de alegría. Había esperado más de un año desde la última 'pole' de su esposo, nada menos que 28 Grandes Premios en los que tuvo que leer y escuchar cómo se burlaban de él, diciendo que ya hacía tiempo que había perdido la velocidad que le convirtió en uno de los corredores más talentosos de todos los tiempos.

Con los gerifaltes de Ferrari en el box rojo, incluido el nuevo presidente Louis Camilleri, Räikkönen firmaba la 18ª 'pole' de su carrera deportiva y, de paso, mandaba a un aviso a los que querían bajarle del coche para poner a Charles Leclerc.

No obstante, Räikkönen es perro viejo y nada más bajarse del SF71-H, advirtió que ve muy complicado ganar. Sabe bien que en Ferrari no se andan con chiquitas y que el piloto número 1 que está luchando por el título es Sebastian Vettel, que no estuvo a la altura en una clasificación en la que esperaban mucho más de él. De hecho, se mostró muy autocrítico y dijo que tuvo suerte de acabar segundo y no tercero, puesto en el que saldrá Lewis Hamilton. La pelea entre los Ferrari y los Mercedes, de momento, se va hacia el lado de rojo, pero tendrán que tener muy vigilados desde los retrovisores a los alemanes, que ya dieron un aviso de lo que pueden hacer en Monza.

Si Räikkönen fue uno de los héroes del día por méritos propios, otro de ellos por lo inesperado de su posición fue Carlos Sainz. El madrileño, que celebró su 24 cumpleaños, no esperaba mucho más que colarse en la Q2 y, con algo de suerte, en la Q3. Máxime cuando le dijeron en la previa que tenían que montarle un alerón trasero nuevo, después de los problemas en el DRS que sufrió su compañero Nico Hülkenberg y que, temían en Renault, podían reproducirse en su coche. Lejos de cualquier problema, Sainz marcó una excepcional séptima posición, por delante de Esteban Ocon, Pierre Gasly y un sorprendente Lance Stroll, que entró por primera vez en la Q3 en esta temporada.

Alonso y Magnussen otra vez

Mucho más atrás de lo que ambos hubieran deseado, se produjo el gran incidente de la carrera. De esta temporada, Alonso y Magnussen acaban siendo amigos íntimos o enemigos de por vida, porque son ya muchas las que se han enfrentado en esta campaña. En la clasificación demostraron que se tienen muchas ganas. Cuando el reloj marcaba los últimos instantes de la Q2, el danés y el español llegaban pegados tras hacerse el juego de los rebufos (una estrategia clave en Monza) en la vuelta anterior, cuando ninguno de los dos decidió frenar. Alonso pasó a Magnussen en la chicane de la primera curva, este se la devolvió cerrando la puerta y no se tocaron por escasos centímetros. Después, ambos se tiraron un par de puñales, dejando claro que no se pueden ni ver. Los comisarios tomaron nota, pero aunque los leones se soltaron un par de zarpazos, no llegó la sangre al río, y decidieron dejarlo sin sanción para ninguno. Alonso partirá en el puesto 13º, dos posiciones por detrás de Magnussen, con lo que previsiblemente se las verán en pista. Las hostilidades no han hecho más que empezar.