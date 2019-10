Bottas resurge en el 'superdomingo' y Mercedes ata el título

«No hay que acostumbrarse, hoy íbamos muy rápido»

Pese a ser uno de los pilotos ninguneados por las retransmisiones televisivas (no es el único), Carlos Sainz se está granjeando el respeto de sus rivales y el apoyo de los fans. El madrileño acabó 5º tras luchar de tú a tú con pilotos de otros coches como Alex Albon con un Red Bull y Charles Leclerc con un Ferrari.

«No hay que acostumbrarse. Hoy íbamos muy rápido. El coche ha ido muy bien todo el fin de semana y yo he ido súper cómodo con él. En cuanto me ha pedido el equipo que tirase para el segundo stint, porque venía Leclerc muy rápido, de repente he encontrado unos 1:33 medios que hasta yo me he quedado un poco sorprendido. Hemos conseguido que se rindiese. Al intentar cogernos ha tenido que parar», se congratuló Sainz.

«Aguantar el ritmo de Albon, el ritmo de Leclerc... es algo que en ningún otro Gran Premio habíamos conseguido, así que este es un poquito más especial», sonreía el español, que ahora sube a la 6ª posición de la clasificación del mundial por delante de Gasly y Albon, que será su principal 'enemigo' de aquí a final de temporada.