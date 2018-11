Alonso cree que «es difícil volver» a la Fórmula 1 pero cree que «la puerta no está cerrada» EFE ABU DABI. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:02

Fernando Alonso (McLaren), doble campeón del mundo de F1, que este fin de semana disputa en Abu Dabi su último Gran Premio explicó que «ahora mismo es difícil pensar en volver» a la categoría reina del automovilismo, pero que «la puerta no está cerrada».

«Creo que el primer motivo se debe a que no sé cómo me voy sentir el año que viene», afirmó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), con 32 victorias en la categoría reina, las 32 que cuenta España en toda su historia. «He estado haciendo esto toda la vida, quizás el próximo año en abril me encuentre desesperado en el sofá, así que puede que encuentre la manera de volver. Aunque ésa no es la idea inicial», precisó.