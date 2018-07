Alonso bromea sobre su futuro a partir de 2021 en la Fórmula 1 Sábado, 28 julio 2018, 23:02

Fernando Alonso bromeó ante los medios desplazados a Hockenheim sobre su presencia en la Fórmula 1 dentro de tres años. Al ser preguntado por las novedades en el cambio de reglamento, concretamente por la incorporación de llantas de 18 pulgadas de Pirelli, lanzó un dardo. «No lo sé. No es muy importante el perfil de los neumáticos. No estaré aquí en 2021, así que no me importa demasiado», aseguró el piloto asturiano, eso sí, sin darle al asunto mayor importancia. Horas después, y a la vista del revuelo que su planeada retirada había causado, Alonso publicó en sus redes sociales un breve apunte sobre sus declaraciones en Alemania. «Para los que leáis '2021' del copia y pega, hay que estar aquí y escuchar el tono irónico y las risas que nos pegamos», escribió el piloto de McLaren en su perfil de Twitter. El asturiano todavía no ha anunciado de manera oficial sus planes de futuro a corto plazo en la Fórmula 1, toda vez que ya ha experimentado en varias ocasiones, con éxito, en carreras de resistencia.