Final Miguel Oliveira, el único piloto portugués de la parrilla, se despide muy emocionado de esta carrera, la última que dispute en MotoGP en el Gran Premio de su país, puesto que desde hace semanas ya se confirmó que el año que viene competirá en Superbikes.

Final Con esta victoria, Marco Bezzecchi se afianza en la tercera posición de la clasificación de pilotos de MotoGP, con diez puntos de ventaja con respecto a Francesco Bagnaia, por lo que lo tiene relativamente bien de cara a la carrera final en Valencia para poder certificar esa posición de privilegio.

25 Pedro Acosta ha finalizado en la tercera plaza y conquista su 5º podio del año, el 10º en su trayectoria en MotoGP. El piloto de Mazarrón es el que más podios ha logrado en MotoGP sin poder ganar ninguna carrera.

25 Este ha sido el 12º podio de Alex Márquez en la presente temporada, récord no solo en MotoGP si no en cualquiera de las tres categorías.

25 Alex Márquez termina en el segundo puesto. Seguramente le sabe a poco teniendo en cuenta su victoria ayer en el Sprint, pero lo cierto es que Marco Bezzecchi se ha mostrado intratable en esta carrera.

25 Marco Bezzecchi asegura su octava presencia en el podio en este 2025 y esta es su mejor cifra en una misma temporada en la máxima categoría.

25 VICTORIA DE MARCO BEZZECCHI !!! Logra su segunda victoria de la temporada y la quinta de su trayectoria en la máxima categoría, consiguiendo ser una de las grandes sensaciones en la presente temporada.

25 Sigue tirando con todo Pedro Acosta !!! Y si, da la sensación de que Alex Márquez está sufriendo bastante con los neumáticos en este tramo final de la carrera.

25 Ocho décimas en estos momentos entre Alex Márquez y Pedro Acosta. Parece que al murciano le van a faltar un par de vueltas...

25 ÚLTIMA VUELTA !!! Marco Bezzecchi se prepara para conseguir una victoria de un enorme mérito, saliendo desde la pole y dominando la carrera desde el comienzo.

24 Parece que ha reaccionado Alex Márquez en esta última vuelta y mantiene algo más de un segundo de ventaja sobre Pedro Acosta. En principio, será suficiente como para poder mantener el segundo puesto.

23 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! No sabemos si Alex Márquez marcha con algún problema o simplementre está cuidando los neumáticos, pero Pedro Acosta ha recortado prácticamente su desventaja en un segundo y podríamos tener batalla por la segunda posición.

22 Cuatro segundos de Marco Bezzecchi sobre Alex Márquez en esta carrera. El dominio del italiano está terminando por se ciertamente apabullante.

21 Buen adelantamiento ahora de Luca Marini sobre Jack Miller !!! El italiano pasa a ocupar la 11ª posición. Ahora tiene por delante a Pol Espargaró.

21 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Pocas variantes en una carrera dominada de principio a fin por un Marco Bezzecchi imperial.

20 Destacable también la carrera de Nicolò Bulega, que podría puntuar en su debut en la máxima categoría. El italiano es piloto oficial en el Campeonato del Mundo de Superbikes y participa en este carrera ocupando la plaza de Marc Márquez.

19 Con Joan Mir fuera de carrera, la mejor Honda hoy en pista es la de Johann Zarco. El francés marcha en la 7ª posición, mientras que Luca Marini marcha bastante más atrás, en la 12ª posición.

18 Salvo que haya alguna caída o incidencia técnica, todo parece decidido ya en esta penúltima carrera de la temporada, al menos en lo que a las posiciones de podio se refiere.

17 De ganar, Marco Bezzecchi se convertirá en solo el segundo piloto que logra dos victorias con Aprilia en MotoGP. Aleix Espargaró es el piloto más laureado en la clase reina con la marca italiana con tres triunfos (uno en 2022 y dos en 2023).

16 Brad Binder ha pasado recientemente a Fabio Quartararo y el sudafricano rueda en estos momentos en la 5ª posición.

15 Asimismo, de terminar en el podio, Marco Bezzecchi establecería su mejor cifra de podios en una misma campaña en la máxima categoría (ocho, superando los siete logrados en 2023).

14 Las cosas le van rodadas a un Marco Bezzecchi que podría conseguir hoy su 5ª victoria en MotoGP, la segunda en la actual temporada, en su primer año con Aprilia.

13 Las posiciciones se han estabilizado y la diferencia entre los tres primeros clasificados se continúa ensanchando. Marco Bezzecchi cuenta con más de un segundo y medio de diferencia con respecto a Alex Márquez.

12 Fermín Aldeguer ha sido el gran beneficiado de la caída de Pecco Bagnaia y pasa a ocupar la 4ª posición, aunque lo tiene prácticamente imposible para poder alcanzar a un Pedro Acosta que camino con más de seis segundos de diferencia.

11 DATO. Francesco Bagnaia ha abandonado en sus cuatro últimas carreras de forma consecutiva y solo había sufrido cuatro abandonos consecutivos en una ocasión hasta el momento en la máxima categoría (en 2019 en su primera temporada).

11 CAÍDA DE PECCO BAGNAIA !!! El italiano se ve obligado a abandonar y ya van cuatro carreras consecutivas, igualando su peor racha histórica en este sentido en MotoGP.

11 5º FERMÍN ALDEGUER !!! Sigue mejorando posiciones el piloto murciano y podría superar a Pecco Bagnaia, aún así lo tendrá francamente complicado para poder llegar hasta el podio.

10 Aumenta la ventaja Marco Bezzecchi !!! Hace unos minutos parecía claro que Alex Márquez le podría dar caza, pero el italiano se está afianzando en primera posición y dispara la diferencia hasta casi un segundo.

10 Aldeguer ha terminadop por pasar a Binder !!! No sabemos si el toque entre ambos será investigado por Dirección de Carrera.

9 Se han tocado Fermín Aldeguer y Brad Binder !!! Ha intentado pasar por el interior el piloto español, pero no tenía espacio...

9 Marco Bezzecchi está rodando de forma muy sólida y de momento mantiene a raya a Alex Márquez. El piloto de Ducati no termina de cogerle el rebufo y permanece a cinco décimas.

8 De menos a más Fermín Aldeguer !!! El piloto murciano ya es séptimo y ahora se está echando encima de Brad Binder.

7 Con las dos primeras posiciones del ranking de pilotos ya decididas, aún está en juego la tercera plaza con Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia como candidatos. De momento, el piloto de Aprilia podría dar un paso de gran importancia para conseguirlo.

6 Parece que, ahora si, Pedro Acosta se está quedando un poco descolgado, incapaz de poder seguir el ritmo de Alex Márquez.

6 Pecco Bagnaia, por su parte, rueda en la cuarta posición, pero parece que el italiano no tiene ni mucho menos el ritmo suficiente como para poder luchar por el podio y se encuentra a algo más de dos segundos de Pedro Acosta.

5 Se confirma el abandono de Joan Mir, mientras que Enea Bastianini si ha podido volver a pista una vez solventados los problemas técnicos sufridos.

5 Marco Bezzecchi mantiene cinco décimas de diferencia con respecto a un Alex Márquez que va recortando poco a poco esa desventaja.

4 Pedro Acosta marca ahora la vuelta rápida y esto demuestra que el 'Tiburón' de Mazarrón no se ha desenganchado ni mucho menos de la lucha por las primeras posiciones en el circuito en el que logró su primer podio en MotoGP.

3 Joan Mir y Enea Bastianini se ven obligados a abandonar momentáneamante la carrera, parece que en ambos casos por problemas mecánicos. Habrá que ver si pueden volver a pista.

2 Pedro Acosta se engancha de momento a la moto de Alex Márquez y, si aguanta el ritmo, le puede llevar a la cabeza de carrera.

2 Marco Bezzecchi cuenta con unas siete décimas de ventaja en estos momentos sobre Alex Márquez.

2 SEGUNDO ALEX MÁRQUEZ !!! El piloto del equipo Gresini se ha deshecho de Pedro Acosta y ya se lanza a por Marco Bezzecchi.

1 Vaya tirón está dando Marco Bezzecchi !!! A duras penas le puede perseguir Pedro Acosta y Alex Márquez ya es tercero, ganandos dos posiciones en esta primera vuelta.

1 Al suelo Franco Morbidelli !!! A las primeras de cambio...

1 Buena salida de Marco Bezzecchi !!! Mantiene la primera plaza.

Recordemos que Marc Márquez, Maverick Viñales y Jorge Martín siguen fuera de la competición avanzando en sus respectivos procesos de recuperación.

Repasamos las posiciones de salida de los pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Joan Mir arranca en la 7ª plaza, Pol Espargaró en la 10ª, Fermín Aldeguer en la 11ª y Alex Rins en la 17ª.

BAGNAIA, PELEADO CON LOS ABANDONOS. El piloto de Ducati ha abandonado en cuatro de sus cinco últimas carreras de MotoGP, tantos como en las 39 anteriores.

Francesco Bagnaia arranca hoy en la cuarta plaza de la parrilla y habrá que ver si el italiano puede aspirar a terminar hoy en el podio. El piloto de Turín ha abandonado en sus tres últimas carreras de forma consecutiva y solo ha sufrido cuatro abandonos consecutivos en una ocasión hasta el momento en la máxima categoría (en 2019 en su primera temporada).

FABIO QUARTARARO QUIERE VOLVER A REINAR EN EL ALGARVE. El ‘Diablo’ ha logrado la victoria en dos de sus cinco carreras disputadas en el Gran Premio de Portugal de MotoGP y el Circuito Internacional del Algarve podría ser el primero en el que consiga tres victorias en la máxima categoría.

PEDRO ACOSTA, PILOTO CON MÁS PODIOS SIN VICTORIA EN MOTOGP. El piloto de KTM ha conseguido nueve podios hasta el momento en MotoGP y es el piloto actual con más podios sin haber conseguido ninguna victoria en la máxima categoría.

Acompañan a Bezzecchi en la primera línea de la parrilla de salida Pedro Acosta y Fabio Quartararo.

Asimismo, Marco Bezzecchi ha conseguido siete podios en sus 14 últimas carreras de MotoGP, los mismos que los logrados en las 45 anteriores.

BEZZECCHI, COLECCIONISTA DE PODIOS. El piloto de Aprilia acumula siete presencias en el podio esta temporada en MotoGP y podría establecer su mejor cifra en una misma campaña en la máxima categoría (también logró siete en 2023).

Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. El italiano lo ha conseguido por cuarta vez en la presente temporada, la octava vez en la máxima categoría. Tras no mostrarse excesivamente competitivo en Malasia, el piloto de Rímini parece volver por sus fueros en esta carrera y, junto a Pedro Acosta, puede erigirse en la alternativa al tradicional dominio de Ducati.

MÁRQUEZ, MEJOR CIFRA PERSONAL DE PODIOS. Asimismo, Alex Márquez, que hoy comienza en la 5ª posición, ha logrado 11 podios esta temporada, su mejor cifra no solo en MotoGP sino en todas las categorías.

ALEX MÁRQUEZ HUELE A RÉCORD EN EL EQUIPO GRESINI. El piloto español ha logrado tres victorias en la presente temporada y podría igualar el récord de carreras ganadas de un piloto del equipo Gresini en una misma temporada en 500cc/MotoGP (lograron cuatro Enea Bastianini en 2024 y Sete Gibernau en 2003 y 2004).

Ayer en el Sprint se impuso un Alex Márquez en estado de gracia. El piloto de Cervera confirmó hace dos semanas el subcampeonato de MotoGP en el GP de Malasia y ayer logró la cuarta victoria en un Sprint de su trayectoria, la segunda en el presente curso.

Parece que el regreso de la competición a Europa está confirmando las tendencias vistas en las últimas carreras en lo que respecta especialmente al gran momento de Alex Márquez y la crisis de la que no parece recuperarse Pecco Bagnaia.