Moreno acaba séptimo en el Europeo

Marcos Moreno concluyó en séptima posición su participación en el concurso de lanzamiento de disco del Campeonato de Europa Sub'23. El riojano, que fue quinto el año pasado, vuelve a ser finalista oficial (los ocho primeros clasificados) después de un concurso que ha sido fiel reflejo de lo que ha sido su temporada.

El discóbolo riojano empezó bien la campaña (donde lanzó 61.15 metros, lo que supone su mejor marca personal) pero luego fue a menos y no pudo sostener ese nivel, aunque eso no le ha impedido mantenerse como el mejor lanzador español de disco en su categoría, algo que lleva repitiendo en los últimos años de su carrera deportiva.

En el concurso de la final continental le ocurrió algo similar. Su primer lanzamiento fue más que prometedor con un registro de 58.07 metros, que le permitió estar buena parte de la prueba en la cuarta posición sólo superado por los tres alemanes, que fueron los que se repartieron las medallas.

Sin embargo, no pudo dar continuidad a esas buenas sensaciones iniciales. El riojano trató de imprimir más fuerza al artefacto con el fin de dar más potencia al lanzamiento, pero el disco no sólo no voló más lejos, sino que todos los lanzamientos fueron bastante más cortos. El segundo lanzamiento fue nulo; el tercero sólo llegó a 54,71 metros; el cuarto evolucionó hasta 56,27 pero el quinto se quedó en 55,32 metros y el último llegó a 55,47 metros. Lo que hizo que perdiera posiciones en la clasificación porque mientras su marca no mejoraba, sí que lo hacía la de sus rivales que le desplazaron de la cuarta a la séptima posición.

En cualquier caso, Marcos Moreno declaró, a los micrófonos de la Federación Española de Atletismo, que estaba satisfecho por volver a ser finalista en un Europeo Sub'23 y haber podido competir en un concurso bonito e incluso haber podido competir con los tres atletas alemanes.

El otro atleta de la Federación Riojana de Atletismo, Mykhailo Brudin, estuvo más acertado que el riojano, pese a que llevaba una temporada peor. El ucraniano afincado en Logroño realizó su mejor marca del año en el momento más importante, el Europeo de su categoría.

Brudin lanzó el disco hasta los 59,85 metros, algo que no había conseguido en todo el año aunque el año pasado superó los 60 metros, y merced a ese registro consiguió auparse a la cuarta posición final.

El ucraniano se quedó fuera del podio, aunque éste estuvo lejos para todos los participantes. Desde el primer momento fue copado por los tres representantes alemanes (algo que cabía esperar según las marcas previas) y que fueron los únicos que superaron los sesenta metros. El oro fue para Richter con 64, 67 metros; la plata para Sosna (63,40) y el bronce para Karges (62,20).