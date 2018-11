El tornado Arluy arrasa en Menorca con un gran juego Las riojanas se mantienen en el liderato después de un solvente triunfo ante el Avarca OPTA Sábado, 24 noviembre 2018, 23:52

Ciudadela. Triunfo incontestable del conjunto riojano en las islas al imponerse por 0-3 en poco más de una hora. Con esta nueva victoria, el Minis de Arluy VB Logroño continuará una semana más como líder en solitario de la Liga Iberdrola de voleibol.

Pasó por Menorca otro tornada -esta vez deportivo- con nombre y apellidos: Minis Arluy de Logroño. En una hora y cuarto había liquidado su partido ante el Avarca de Menorca por un claro y contundente 0-3, con parciales de 14-25, 18-25 y 14-25, sin casi opción para las locales.

El conjunto de Diego García no dio opción alguna y plasmó su superioridad ante las menorquinas. Ya desde un inicio dejó a las claras que no tenía ninguna intención de dejarse sorprender, pese a estar arropadas por cerca de mil personas.

El duelo entre las líderes y las segundas clasificadas no decepcionó. Un 0-4 inicial propició el primer tiempo muerto del equipo de Bep Llorens, puesto que no le agradó el comienzo. El partido se le empezaba a ir en la red, donde las peninsulares se mostraban muy superiores en el bloqueo. El Avarca Menorca intentaba achicar las vías de escape visitante pero éstas replicaban con cualquier estratagema local. El primer set era visto y no visto. En 23 minutos el líder daba su primer zarpazo con solvencia en el saque y en el remate.

El segundo set fue algo más igualado aunque el Logroño llevaba la batuta del juego. Hasta el 15-17 las menorquinas daban réplica, cuando los bloqueos de Daniella Da Silva y sobretodo de Iva Pejkovic hacían mucho daño. El set duró 24 con 18-25.

El tercer set fue nuevamente de claro color visitante. Un 6-10 fue el principio del fin para las menorquines que ya jugando a remolque fallaban en exceso con el saque. 22 minutos para el 14-25, que daba el set y el partido al Logroño, que demostró su condición de líder sólido.