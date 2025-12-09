LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L. R.

Iván Martínez Sota

Bronce europeo de natación
El riojano Iván Martínez Sota se cuelga su primera medalla en una competición internacional absoluta

El de Aldeanueva de Ebro es casi una anormalidad en un mundo como el de la natación en donde la altura y la envergadura tienen mucho que ver en la consecución de grandes marcas

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:50

Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González de Oliveira y Sergio de Celis. Un cuarteto que ya ha entrado en la historia de la natación ... española con la medalla de bronce obtenida en la prueba de relevos de 4x50 estilos, la que cerró este domingo el Campeonato de Europa de Natación en piscina corta que se ha celebrado desde el 2 hasta el 7 de diciembre en Lublin, Polonia.

