Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González de Oliveira y Sergio de Celis. Un cuarteto que ya ha entrado en la historia de la natación ... española con la medalla de bronce obtenida en la prueba de relevos de 4x50 estilos, la que cerró este domingo el Campeonato de Europa de Natación en piscina corta que se ha celebrado desde el 2 hasta el 7 de diciembre en Lublin, Polonia.

La tercera plaza obtenida por los relevistas supuso la sexta y última medalla obtenida por la delegación española en tierras polacas. Antes, Carles Coll, campeón mundial de 200 braza se impuso en esta misma prueba para colgarse el oro continental. Hugo González de Oliveira también subió a lo más alto del podio en los 200 estilos, mientras que Carmen Weiler alcanzaba su primera medalla internacional con el tercer oro español, en 200 espalda. En la última jornada, Alba Vázquez y Emma Carrasco añadían dos de golpe con un doblete de plata y bronce en el 400 estilos.

Los últimos en recoger las medallas fueron los relevistas del 4x50 estilos. El más sonriente de todos, un Iván Martínez Sota que destacaba entre sus compañeros por su altura. Pero no por ser el más alto precisamente. Todo lo contrario. Los otros tres componentes del equipo español sacaban al joven riojabajeño casi una cabeza. Por ejemplo, Hugo González mide 1,92 metros. Y, por poner otro modelo de nadador muy conocido, el australiano Ian Thorpe, multicampeón olímpico y mundial ya retirado, mide 1,97 metros y calza un 52, unas aletas importantes para propulsarse.

Y es que el de Aldeanueva de Ebro es casi una anormalidad en un mundo como el de la natación en donde la altura y la envergadura tienen mucho que ver en la consecución de grandes marcas y la obtención de medallas.

Pero Iván Martínez Sota es el triunfo del talento, del trabajo y del sacrificio más allá de físicos superlativos. Frente a otros competidores de mayor altura, el riojano pelea con una técnica depurada (destaca especialmente en los virajes y en la fase subacuática) y potencia.

A sus 20 años, se ha abierto un hueco importante ya en la natación española, con varios títulos nacionales ya en su haber, y comienza a sonar ya en el panorama continental. Esta es su primera medalla en una competición internacional absoluta y la disfrutando muchísimo desde su condición de novato en estas lides.

«Yo creo que ha sido el campeonato de mi vida», reconocía ayer nada más llegar a España desde Polonia. «Mi objetivo al principio era hacer semifinales y pude hacer semifinales en las tres pruebas individuales (50, 100 y 200 metros espalda). En el 200 pude lograr la final y la medalla el último día en el relevo puso la guinda al campeonato», desarrollaba el joven nadador. «Cuando salieron las listas del campeonato unos días antes de que empezase -añadía-, yo ya confiaba en que podíamos estar luchando y en Polonia se lo dije a los chicos que, aunque era muy difícil, íbamos a luchar. La verdad es que ha sido un campeonato muy bueno para todo el equipo».