El CSD readmite a la riojana Elena García en la Blume Elena García Gil posa con su arma en Logroño. :: juan marín «Ahora toca machacarse más en los estudios y los entrenamientos para agradecer a todos los que me han apoyado», explica la tiradora VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 30 agosto 2018, 09:59

La historia de la tiradora riojana Elena García Gil tendrá final feliz. Los responsables del Consejo Superior de Deportes (CSD), tras una reunión mantenida el lunes en Madrid, decidieron readmitir a la logroñesa en la residencia Joaquín Blume, destinada a deportistas de alto rendimiento. Tras cinco años consecutivos de estancia, el pasado mes de julio se comunicó a Elena García por escrito que «no había progresado en sus resultados en competiciones internacionales de máximo nivel» por lo que no se prorrogaba su beca deportiva.

Meses antes, sin embargo, varios miembros de la institución le habían confirmado que seguiría un sexto año para concluir sus estudios y también para recuperar y mejorar los resultados que se habían visto frenados por un cáncer de tiroides que ha padecido la logroñesa.

Después de elevar un recurso por escrito y recibir una contestación negativa, las instituciones riojanas se han movilizado para conseguir revertir la situación. Desde el Gobierno de La Rioja, con el interés del consejero Conrado Escobar, pasando por la Delegación de Gobierno, a través de José Ignacio Pérez, o la Federación Riojana de Tiro, con Enrique Héctor Lozano, todos han apoyado a Elena García Gil. «Si ellos no se hubiesen puesto de mi lado seguro que no habrían cambiado la decisión tomada», recalca la tiradora logroñesa, feliz con este giro de última hora.

El lunes, en Madrid, se reunieron el director de la Residencia Joaquín Blume, el secretario, el subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva, el presidente de la Federación Española de Tiro y la propia Elena García junto a su familia. «El Consejo Superior de Deportes asumió su culpa y me dijeron que ya estaba solucionado», explica la riojana.

Y es que resultaba extraño dejar de becar a la campeona de España de carabina 3x40, actual récord nacional y número uno del ranking para promocionar a otros tiradores que presentan peores resultados tanto a nivel nacional como internacional.

Porque este argumento, el de las competiciones fuera, no se sostenía ya que la deportista riojana no había dispuesto de tantas oportunidades de tirar a nivel internacional («yo he podido salir tres veces, mientras que otros lo han hecho hasta seis», recuerda) por diversas causas, pero principalmente por su lucha contra la enfermedad, que ya está superada y le está permitiendo volver a rendir a su nivel. «Van a entrar chavales en la Blume que pueden tener progresión, pero no han ganado campeonatos de España ni tienen mejores resultados», analiza.

El gran vivero de éxitos del deporte Español La residencia Joaquín Blume se inauguró en el año 1975 con el reto de oxigenar el deporte español y prepararse para un futuro mucho más exigente con la mente puesta en las grandes citas y sobre todo en los Juegos Olímpicos. Hasta aquel año, España sumaba tres oros olímpicos. Pobre bagaje, aunque el deporte español apenas pasaba del rango de aficionado en aquella época. La Blume actual es la continuación del Gimnasio General Moscardó, que se abrió en Madrid en la postguerra con diecisiete deportistas becados, entre ellos Joaquín Blume, que falleció en 1959 al estrellarse su avión en Cuenca. La Blume es el objeto de deseo de todo deportista español, aunque ahora existen otros centros de alto rendimiento en otras ciudades españolas. Por las instalaciones madrileñas han pasado riojanos como Luis Martínez Encabo o Carlota Castrejana, que llegó a su residencia con 15 años para seguir jugando a baloncesto, aunque luego se cambiara al atletismo. En el 2016 se construyó la nueva residencia, que ha sustituido a la que se levantó 41 años antes.

«Ahora toca machacarse más, en los estudios y en los entrenamientos, para agradecer a todos los que me han apoyado en estos momentos», asegura Elena García. «Vuelvo con muchas ganas de olvidar todo lo que ha pasado», añade. La tiradora desea pasar página cuanto antes de esta situación: «Ha sido un mes de mucha tensión, pero hay que mirar adelante».

Vuelta a 'casa'

El próximo 6 de septiembre es la fecha en la que Elena García deberá volver a la Residencia Joaquín Blume, uno de los epicentros del deporte español. Desde ese momento, afrontará un año en el que no le sobrarán las horas. «Me he cogido todas las asignaturas para acabar el grado de Administración de Empresa y también quiero entrenarme a tope», explica.

Ha perdido la fianza del piso que ya había alquilado pero, comparado con la posibilidad de no poder ejercitarse en la Blume con su grupo de entrenamiento y perder las ventajas que supone la beca, parece un mal menor. «Lo único que quiero es estar como estos años anteriores», concluye la tiradora riojana.