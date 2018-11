KARATE «Con la perspectiva de los Juegos, el nivel del Mundial ha subido muchísimo» Rodrigo Ibáñez, horas antes de afrontar el Mundial. :: r.i. Rodrigo Ibáñez Karateca de la selección española VÍCTOR SOTO LOGROÑO. Martes, 6 noviembre 2018, 21:48

Con 23 años, Rodrigo Ibáñez se ha convertido en un veterano en la selección española de kárate. El combinado nacional, que se cimienta en katas sobre las figuras de Damián Quintero y Sandra Sánchez, y en kumite sobre jóvenes valores como Babacar Seck, Samy Ennkhaili, Raquel Roy o el karateca riojano, afronta un mundial muy especial. Desde hoy, más de 1.000 karatecas de 110 países lucharán en Madrid por las medallas. Ibáñez Sáenz-Torre tratará de pelear por los laureles en la categoría de -75 kilos. «Ojalá llegue a cuartos, pero aspiro a más», explica. «En casa y delante de la familia y de amigos va a ser muy especial», revela en sus últimas horas de entrenamiento, antes de empezar a competir mañana.

- ¿Cómo afronta al Mundial?

- Muy bien. Con ganas de que llegue la hora de competir, después de muchos entrenamientos y de estar concentrados bastante tiempo. Llego en mi mejor momento. Estoy el decimotercero en el ranking mundial y ese buen momento personal y competir en España son dos alicientes más.

«Llego en mi mejor momento. Empecé la temporada en el puesto 60 y ahora estoy en el 13»

- ¿Cómo calificaría este Mundial de Madrid?

- Es la cita con mayor número de participantes porque es previo a Tokio. Con la perspectiva de los Juegos, el nivel ha subido muchísimo. Siempre puede haber sorpresas pero, por ejemplo, en mi peso, los veteranos Busà (Italia) y Aghayev (Azerbaiyán) son los favoritos.

- ¿Cuál es su objetivo?

- Hay que ir combate a combate, disfrutando de la experiencia porque no sé si lo volveré a vivir. Ojalá llegue a cuartos de final, pero aspiro a más. En casa y delante de la familia y amigos va a ser un Mundial muy especial. Además, en equipos vamos a por todas. En el Mundial de Linz perdimos el bronce; en el último Europeo logramos la plata... así que buscaremos estar con los mejores.

- Comienza una competición durísima en lo físico, con muchos combates, pero también en lo mental. ¿Resulta más importante la cabeza que los puños y las piernas en estas citas?

- Empiezo a competir el miércoles en individual; el jueves son las eliminatorias por equipo y el viernes, si nos clasificamos, el resto de combates. Y si yo paso mañana, el fin de semana son las finales individuales, así que espero llegar al sábado y al domingo. Son muchos días y por eso estar mentalmente preparado es muy importante. La diferencia entre el primero y el décimo es mínima, por lo que lo importante es comenzar bien, empezar con buenas sensaciones.

- La cita llega después de una temporada muy larga para ustedes...

- Sí, se ha hecho dura. Es como en la NBA. No hemos tenido ni tiempo para entrenarnos. Competiciones en España, Chile, Japón, París, concentraciones, viajes constantes... Si salen buenos resultados todo está bien, pero si no, resulta complicado levantarse. Llevamos desde enero esperando este Mundial y por fin ha llegado.

- Además de la plata por equipos en el Europeo ha sido una campaña muy completa para usted.

- Empecé la temporada en el puesto 60 del ranking mundial y ahora estoy en el 13. He participado en todas las pruebas de la Premier League, donde dos veces he llegado a cuartos, he logrado dos bronces en Serie A... Pero ahora sólo pienso en Madrid.

- En este Mundial, además, empiezan a jugarse las plazas para Tokio, lo que será una motivación extra.

- Sí, se pueden conseguir muchos puntos y avanzar en el ranking. Por ejemplo, yo estoy en el puesto 13, pero delante de mí hay tres japoneses. En el Mundial sólo puede competir un karateca por país y categoría. Si ganas combates puedes subir varias posiciones.

- España es un país con mucho potencial en karate. ¿Resulta difícil mantenerse en la selección?

- Cada vez hay más nivel, pero por suerte estoy ganando los torneos nacionales en mi peso. Tengo 23 años y, como es una selección muy joven, en kumite soy ya el que más tiempo lleva. En kata, Damián y Sandra son los más veteranos y tienen la medalla prácticamente asegurada porque son los mejores y en equipos pelearemos por medallas. Hay muy buen rollo en el grupo, tanto en chicas como en chicos. Vamos tirando unos de otros y eso se va a notar en el Mundial.