HOCKEY HIELO El Milenio Patín busca jugadores La plantilla del Milenio posa tras ganar la semifinal de los play off del 2016. Esa temporada fue campeón de segunda. :: l.r. La club afirma que con el Gobierno de La Rioja «siempre hay trabas» al ser un deporte minoritarioLa entidad cuenta con varios equipos, pero no puede completar su bloque Sénior masculino por falta de recursos PABLO SÁENZ/M.G. LOGROÑO. Miércoles, 8 agosto 2018, 21:56

El Milenio Patín de Logroño se enfrenta al reto de inscribir un equipo en categoría Sénior masculina. La entidad logroñesa cuenta con un conjunto en Primera Femenina (Liga Iberdrola) y varios en categorías inferiores, menores de 16 años, pero no es capaz de competir en hombres, donde hace dos años llegó a ganar el torneo en Segunda División.

El Milenio Patín nació en marzo del 2008, favorecido por la creación de la pista de hielo en el complejo de Lobete. Diez años después, sus diferentes equipos han pasado por varias categorías nacionales, poco pobladas al tratarse de un deporte minoritario. La realidad del club a día de hoy es que se topa con diversos obstáculos, caso de falta de una solvencia económica que les permita, por ejemplo, poder fichar nuevos jugadores para completar la plantilla o participar en competiciones nacionales sin tener que ser los miembros de la plantilla los que asuman los gastos. En su corta historia, el conjunto logroñés ha disfrutado de la presencia de patinadores extranjeros.

«No disponemos de muchos jugadores en Logroño», aclara Eduardo Aguirre, fundador del Milenio Patín. El objetivo de Aguirre es formar un bloque Sénior en el que se mire una cantera que «necesita de un equipo referente más competitivo». «Ese grupo es el que debe motivar a los chavales a seguir en este deporte y en el club». Pero para ello, admite, necesitan «apoyo económico».

El Milenio ha ganado dos ligas masculina de Segunda; ahora su gran referente es el bloque femenino

La Liga Nacional reúne a cinco equipos; Segunda Masculina, categoría en la que militó el Milenio, a otros cinco; el conjunto femenino se ha movido en la Liga Iberdrola con el concurso de siete clubes, mientras que en categorías inferiores hay un mayor número de participantes: ocho en Sub'17 y nueve en Sub'14. Los riojanos también han tomado parte en los torneos para menores de 12 y 10 años, respectivamente.

«Nos tenemos que diferenciar y fichar jugadores de fuera siempre ayuda», explica Eduardo Aguirre, pero el conjunto logroñés se ve incapacitado para realizar estas contrataciones. Aguirre admite que Logroño Deporte ayuda a este club, pero formar un equipo Sénior estable y de calidad requiere algo más que una subvención. Ahora mismo, el principal equipo y referente del Milenio es el equipo femenino.

Más discrepancias admite Aguirre con el Gobierno de La Rioja, pues afirma que no da ningún tipo de ayuda económica al Milenio. «Siempre hay trabas y que se trate de un deporte minoritario como es el hockey hielo, no ayuda», razona Aguirre. «La lucha que tenemos es con el Gobierno de La Rioja, que no nos hace caso», explica el riojano, quien solo quiere «hablar» y que les apoyen para poder seguir adelante con este proyecto. «Hemos ganado dos ligas de Segunda», recuerda. «Podemos tener mucho recorrido porque hay calidad en nuestros jugadores». añade.

Sin embargo, desde el Ejecutivo riojano aseguran que el club percibe ayudas económicas por su participación en las diferentes competiciones en las que se inscribe. «En total, más de 7.000 euros», indican desde la Dirección General del Deporte, cifra a la que añaden otras cantidades por «los eventos que organizan», añaden.

¿Cuál parece ser el punto de discrepancia entre ambas partes? Que al Milenio no se le incluye en el grupo de clubes subvencionados en el que están BM Logroño, Sporting, UD Logroñés, Clavijo, Promete, Voleibol Logroño, Haro Voley, EDF o Pradejón y que si perciben cuantías mucho más apetecibles.