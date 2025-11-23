LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en una de las pruebas del torneo se lanzan a la piscina. MIGUEL PECHE
Natación

Paula Medina y Mario Arias triunfan en la XXV del Torneo 'Ciudad de Logroño'

La riojana Lucía Gregoria Martínez también brilló al conseguir un récord absoluto en los 100 metros

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

La piscina del Javier Adarraga vivió ayer una jornada para el recuerdo con la celebración del XXV Trofeo Ciudad de Logroño, organizado por el Club ... Natación Las Norias. El aniversario llegó acompañado de un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación se destinó a la asociación FARO, en apoyo a familias con menores hospitalizados. Desde primera hora, el recinto mostró un ambiente excepcional, con alrededor de 480 nadadores procedentes de 21 clubes riojanos, cántabros, aragoneses, navarros, castellano-leoneses, alaveses y guipuzcoanos, que llenaron las instalaciones mientras las aficiones abarrotaban las gradas.

