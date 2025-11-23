Paula Medina y Mario Arias triunfan en la XXV del Torneo 'Ciudad de Logroño'

La piscina del Javier Adarraga vivió ayer una jornada para el recuerdo con la celebración del XXV Trofeo Ciudad de Logroño, organizado por el Club ... Natación Las Norias. El aniversario llegó acompañado de un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación se destinó a la asociación FARO, en apoyo a familias con menores hospitalizados. Desde primera hora, el recinto mostró un ambiente excepcional, con alrededor de 480 nadadores procedentes de 21 clubes riojanos, cántabros, aragoneses, navarros, castellano-leoneses, alaveses y guipuzcoanos, que llenaron las instalaciones mientras las aficiones abarrotaban las gradas.

La sesión matinal definió el acceso a la tarde: cada deportista debía completar dos pruebas de 100 metros —mariposa, espalda, braza o libres— y la suma de puntos FINA determinaba qué veinte nadadores por categoría (alevín, infantil, júnior y sénior) avanzaban a las finales A y B del exigente 200 estilos. Ya por la tarde, el nivel competitivo se mantuvo altísimo y el público vibró especialmente con el habitual relevo mixto 8x50 libres.

El CN Las Norias se impuso con un tiempo de 3:37.95, seguido del CN Logroño (3:43.10) y el Amaya CD (3:43.15), en un desenlace apretadísimo. En la clasificación por clubes, el dominio fue para el conjunto anfitrión, el CN Las Norias, con 760 puntos, por delante del CN Logroño (588) y del Amaya CD (448), confirmando el gran estado de forma de los equipos riojanos.

A nivel individual, los mejores por suma FINA fueron Paula Medina Romero, del CN Logroño, que con 2025 puntos se proclamó ganadora absoluta, y Mario Arias Diez, del Torrelago Wellness, que encabezó la clasificación masculina con 1.995 puntos. También brillaron Lucía Gregoria Martínez, del CN Logroño, con 1.997 puntos y autora además de un nuevo récord absoluto en los 100 metros; Manuel Delgado Sánchez, del CN Ciudad de Ávila, con 1.951; Jimena Pedregal Barba, del CN Acuático León, con 1.790; y Víctor Valentín Alexandru, del CN Las Norias, con 1.794.

La edición del 25º aniversario se cerró con la satisfacción de haber aunado deporte, espectáculo y solidaridad, dejando nuevamente al Adarraga como un escenario de referencia y recordando que este trofeo, un cuarto de siglo después, sigue creciendo en emoción y compromiso.