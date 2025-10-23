LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Foto de familia con el cinturón de campeón de España de semipesado. M. H.
Boxeo

Logroño se prepara para una noche histórica con Gazi Khalidov

El riojano Gazi Khalidov apura sus últimos días de preparación antes de pelear por su primer título como profesional en el polideportivo de Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:05

Comenta

La cuenta atrás ha comenzado. Este sábado, el polideportivo de Las Gaunas se vestirá de gala para acoger el Campeonato de España del peso semipesado, ... una cita que promete ser una auténtica fiesta para el boxeo riojano. En el combate estelar, el púgil local Gazi Khalidov tendrá la oportunidad de conquistar el cinturón dorado ante su gente, en su ciudad, en un evento que aspira a colgar el cartel de todo lleno.

Logroño se prepara para una noche histórica con Gazi Khalidov