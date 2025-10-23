Logroño se prepara para una noche histórica con Gazi Khalidov

La cuenta atrás ha comenzado. Este sábado, el polideportivo de Las Gaunas se vestirá de gala para acoger el Campeonato de España del peso semipesado, ... una cita que promete ser una auténtica fiesta para el boxeo riojano. En el combate estelar, el púgil local Gazi Khalidov tendrá la oportunidad de conquistar el cinturón dorado ante su gente, en su ciudad, en un evento que aspira a colgar el cartel de todo lleno.

«Estoy al cien por cien, me he preparado muy bien y solo deseo que llegue el sábado», aseguró el boxeador en la rueda de prensa previa al combate. «Poder hacerlo aquí, en mi casa, ante mis amigos, familiares y mi público, es algo muy especial. Siempre me ha tocado pelear fuera, así que esta vez quiero disfrutar cada segundo», confesó.

El boxeador, que comenzó su trayectoria con apenas 14 años, recordó el largo camino recorrido hasta llegar a este punto. «Llevo muchos años esforzándome, viajando y sacrificándome por este deporte. Ser campeón de España en Logroño sería cumplir un sueño y devolverle a mi tierra todo lo que me ha dado», explicó. Con determinación, añadió: «El boxeo no le debe nada a nadie. Aquí hay que ganárselo. He afilado bien mis armas y mis cuchillos, así que voy a dar la guerra para ganarme lo que he trabajado».

Su entrenador, José Ignacio Barruetabeña, confirmó el excelente momento físico y mental del boxeador. «No hay excusas, Gazi está mejor que nunca. Hemos trabajado mucho y estamos al cien por cien. El cinturón se tiene que quedar en casa», afirmó. El técnico riojano subrayó el valor simbólico de la velada: «No solo Gazi, todos los profesionales que pelean el sábado son riojanos y del mismo gimnasio. Eso no pasa ni en Madrid. Es un orgullo enorme».

Barruetabeña destacó la respuesta del público, con las entradas prácticamente agotadas, y expresó su deseo de ver un lleno absoluto en Las Gaunas: «Esperamos 1.300 personas y ojalá se quede alguien fuera, porque eso significará que necesitamos espacios más amplios como el Palacio de los Deportes, con un Campeonato de Europa».

El promotor del evento, José Luis Celaya, de Euskobox, coincidió en el entusiasmo y detalló los pormenores de la cita. «Tendremos seis combates: cinco profesionales y uno amateur. El cartel es muy bonito y equilibrado, con varios púgiles riojanos que completan una velada de primer nivel», explicó. Entre ellos, figuran Mateo, Chimo, Eddine, Annuar y Germán que compartirán protagonismo con Gazi.

El respaldo institucional ha sido un pilar clave para hacer realidad esta cita. Francisco Iglesias, presidente de Logroño Deporte, destacó el compromiso del Ayuntamiento con un evento «que pone a la ciudad en el mapa deportivo nacional». «No dudamos ni un segundo en apoyar esta gala. Creemos que será una velada que se recordará durante mucho tiempo. Gazi ha hecho los deberes y ahora solo le queda aprobar el examen», afirmó.

También Jesús Rioja, gerente de la Fundación Rioja Deporte, destacó la importancia de la velada: «Nunca se ha celebrado un evento de estas características en nuestra comunidad. Este campeonato servirá para consolidar el renacer del boxeo y dar a conocer La Rioja como una ubicación ideal para eventos deportivos», señaló, antes de desear suerte al boxeador: «Todo Logroño está contigo, Gazi, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí». Con el polideportivo a punto de llenarse, Logroño se prepara para una noche histórica. El boxeo riojano sueña con ver a su campeón levantar el cinturón dorado en casa. Y Gazi Khalidov, con la mirada fija en el sábado, está listo para cumplirlo.