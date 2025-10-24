LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Verano y José Carlos Oca junto a su Mitsubishi Montero antes de partir hacia Tánger. L. R.
Raid

De Logroño a Marruecos: un reto solidario sobre ruedas

Nomad Raid Challenge. ·

José Carlos Oca y Alberto Verano inician una travesía por tierras marroquíes donde la orientación y la solidridad se dan la mano

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:30

Comenta

Salieron ayer de Logroño con el coche repleto de material. No solo buscan puntos de control en el desierto marroquí, sino también dejar una huella ... humana en los pueblos que atraviesen. Del 25 de octubre al 1 de noviembre, José Carlos Oca y Alberto Verano representarán a La Rioja en el Nomad Raid Challenge, una prueba de orientación 4x4 que combina la dureza de la competición con una misión solidaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  2. 2 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  3. 3 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  4. 4

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  7. 7

    El barrio de El Campillo disfruta ya de su primer supermercado
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  10. 10 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja De Logroño a Marruecos: un reto solidario sobre ruedas

De Logroño a Marruecos: un reto solidario sobre ruedas