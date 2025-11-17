LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Partido de Tercera entre el Varea y la UDL B. Justo Rodríguez
Polideportivo

Logroño Deporte destina 135.000 euros para equipos y eventos para esta temporada

Aprueba la convocatoria para la distribución de las ayudas para fomentar y promocionar de la actividad deportiva en la capital riojana

L. R.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:04

El Consejo de Administración de Logroño Deporte aprobó ayer destinar 135.000 euros para el fomento y la promoción de la actividad deportiva en la ciudad durante la campaña 2025-2026.

La partida económica apartada por la institución deportiva capitalina para este periodo estará distribuida en dos categorías de ayudas, cuyo fin, según ha explicado en una nota de prensa, es apoyar el deporte base y fomentar el ejercicio físico en la ciudad.

Las ayudas destinadas a equipos que participen en competiciones nacionales federadas contemplan una partida de 73.000 euros, mientras que los restantes 62.000 euros están vinculados al desarrollo de eventos deportivos de interés público en 2026 «que complementen, suplan o enriquezcan las actividades deportivas de competencia municipal», ha detallado la entidad presidida por Francisco Iglesias.

Los clubes que deseen acceder a las becas dispondrán para presentar los requisitos requeridos por Logroño Deporte de un plazo que se extenderá hasta el 1 de diciembre, a las 14.30 horas, con la intención de que los diferentes interesados dispongan de tiempo suficiente parapoder cumplir con la tramitación administrativa correspondiente.

El Consejo de Administración de Logroño Deporte, según explica la nota, ha dado luz verde por unanimidad a las bases para la concesión de ayudas para la temporada 2025-2026 destinadas al fomento y promoción deportiva en la capital riojana.

En las bases, según la entidad, «se determinan los criterios, en los que se tendrá en cuenta los gastos de: inscripción en la liga, fichas federativas de deportistas y cuerpo técnico, gastos arbitrales, gastos de desplazamiento y gastos de equipamiento deportivo del equipo».

De esa partida de 73.000 euros, 15.000 se destinarán a «aquellas entidades sin ánimo de lucro que impulsen el deporte y el ejercicio físico entre las personas con discapacidad y que cuenten con equipos que participen en competición nacional, con el objetivo de primar el deporte inclusivo».

