Jornada de judo paralímpico
Como broche de oro, por la tarde, los judocas federados de la región pudieron realizar un entrenamiento junto a los representantes de España
La Rioja
Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:50
Más de 150 personas participaron el pasado fin de semana en la jornada de judo paralímpico celebrada en el polideportivo universitario de la UR. El ... día comenzó con el equipo nacional Júnior, junto a varios entrenadores de la selección española, impartiendo clases de iniciación tanto para docentes como para los usuarios que se acercaron hasta las 13.30 horas.
A partir de entonces, el equipo nacional cogió el micrófono para dirigir una mesa en la que se compartieron experiencias con los asistentes. Como broche de oro, por la tarde, los judocas federados de la región pudieron realizar un entrenamiento junto a los representantes de España.
