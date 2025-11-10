LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jornada de judo paralímpico

MIGUEL PECHE

Jornada de judo paralímpico

Como broche de oro, por la tarde, los judocas federados de la región pudieron realizar un entrenamiento junto a los representantes de España

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:50

Más de 150 personas participaron el pasado fin de semana en la jornada de judo paralímpico celebrada en el polideportivo universitario de la UR. El ... día comenzó con el equipo nacional Júnior, junto a varios entrenadores de la selección española, impartiendo clases de iniciación tanto para docentes como para los usuarios que se acercaron hasta las 13.30 horas.

