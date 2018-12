La jornada deportiva más festiva El aspecto festivo se impone al competitivo en las San Silvestres riojanas. :: J.H Logroño vivirá mañana la San Silvestre más multitudinaria de toda La RiojaLa capital riojana espera a más de 7.000 deportistas en las tres pruebas atléticas con las que despide el año CÉSAR ÁLVAREZ Domingo, 30 diciembre 2018, 00:40

Logroño. La Rioja entera despedirá el año practicando deporte. Grañón y Rodezno son, hoy mismo, unas de las primeras localidades en celebrar sus San Silvestres pero la mayoría de los pueblos y ciudades riojanos esperarán a mañana para despedir el año en pantalón corto. Ayer le tocó el turno a Albelda de Iregua.

Desde las matutinas a las vespertinas, toda la comunidad autónoma vivirá la jornada deportiva más lúdica del año y es que, aunque en la mayoría de las pruebas, se premia a los más rápidos; no es el espíritu competitivo lo que más prima en estas carreras. Hace ya varios años que en la mayoría, el aspecto lúdico y festivo se ha impuesto.

Entre todas las citas que se celebrarán mañana hay tres que destacan especialmente. En Calahorra, de la mano del Polideportivo Juventud, se disputa la más antigua de La Rioja; en Lardero se correrá la que más ha crecido en los últimos años y en la capital, la que cuenta con una mayor participación.

La organización -el Ayuntamiento de Logroño- espera a más de 7.000 personas corriendo en las calles de la capital, si bien es cierto que no lo harán de forma simultánea sino que es la cifra global de inscritos que se esperan en las tres pruebas que se celebrarán en la jornada de mañana. El objetivo es superar los 7.202 inscritos, que supondría un nuevo récord de la prueba, para la cual la climatología jugará un papel importante (y parece que va a ser muy benévola con los corredores en la última tarde del año).

La fiesta del deporte arrancará a las 17.30 horas con la que será la prueba mini. Un recorrido de 1.000 metros permitirá a los más pequeños de la familia sentirse atletas por un día y correr en compañía de sus mayores.

A continuación, a las 18.00 horas tendrá lugar la prueba de 4 kilómetros. Se trata de la cita más popular y donde, previsiblemente, habrá más gente disfrazada.

El programa lo cerrará, a las 18.45 la prueba sobre 9.000 metros destinada a los fondistas más avezados. En ella serán protagonistas algunos de los más cualificados atletas de la comunidad autónoma. Esta prueba es la que está incluida en el Circuito de Carreras 'Ciudad de Logroño' porque es la única competitiva del programa. De hecho es en la única en la que se tomarán tiempos.

La inscripción está abierta todavía. Todos los que no se hayan apuntado aún pero deseen participar -o los que tengan que retirar su dorsal- pueden pasar por el mostrador del Centro Deportivo de Lobete a lo largo del día de hoy. Mañana ya no se recogerán inscripciones y por tanto no se podrá participar en ninguna prueba.