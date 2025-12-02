El riojano Iván Martínez Sota se mete en la final de los 200 espalda del Europeo de piscina corta

El riojano Iván Martínez Sota logró este martes su clasificación para la final de los 200 metros espalda en el Campeonato de Europa de natación ... de piscina corta. El de Aldeanueva de Ebro rindió a un gran nivel en Lublin (Polonia) y se hizo un hueco entre los mejores al alcanzar el octavo mejor tiempo de las semifinales.

Martínez Sota comenzó de una manera brillante su participación en la cita continental. Primero consiguió el pase a las semifinales tras acabar tercero en su serie, por detrás del británico Greenbank y el francés Ndoye-Brouard, con un tiempo de 1.51.08. Ese registro supuso el séptimo mejor crono de todos los participantes, por lo que el riojano afrontaba la lucha por estar en la final con muchas esperanzas de poder hacerse con una de las ocho plazas en juego.

No era el único español en esa coyuntura, puesto que en la prueba también se encontraba Hugo González de Oliveira, campeón del mundo de la distancia en 2024 y sexto clasificado en los últimos Juegos Olímpicos de París, entre otros méritos.

Los dos españoles nadaron en semifinales diferentes. En la primera de ellas Iván Martínez Sota competía en la calle 3 y terminó en el quinto puesto por detrás del irlandés Shortt, del británico Greenback, del italiano Mora y del húngaro Kovacs. Empeoró un poco el riojano su tiempo de las series (nadó en 1.51.15) y necesitaba que, como máximo, tres de los participantes en la segunda semifinal mejoraran ese tiempo.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Fueron tres los competidores que nadaron más rápido de Martínez Sota, por lo que el de Aldeanueva confirmó su clasificación para la final con el octavo mejor crono. Se quedó fuera, por el contrario, Hugo González de Oliveira, que solo pudo ser quinto en su semifinal.

La siguiente cita para el riojano será la gran final de estos 200 metros espalda, que se disputará este miércoles a las 19.17 horas. Tras esa prueba, a Martínez Sota todavía le quedarán más retos por delante en estos Europeos de Lublin. Este jueves, sin ir más lejos, el riojabajeño volverá a meterse en la piscina para nadar la ronda preliminar de los 100 espalda y el día 6, mientras, comenzará su concurso en los 50 espalda.