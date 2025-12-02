LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Martínez Sota brilló en Lublin. RFEN
Natación

El riojano Iván Martínez Sota se mete en la final de los 200 espalda del Europeo de piscina corta

El de Aldeanueva de Ebro logró el octavo mejor tiempo en las semifinales, donde nadó más rápido que el campeón del mundo Hugo González de Oliveira

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:19

Comenta

El riojano Iván Martínez Sota logró este martes su clasificación para la final de los 200 metros espalda en el Campeonato de Europa de natación ... de piscina corta. El de Aldeanueva de Ebro rindió a un gran nivel en Lublin (Polonia) y se hizo un hueco entre los mejores al alcanzar el octavo mejor tiempo de las semifinales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

