Iván Martínez Sota concluye octavo en el Europeo de 200 espalda

El riojano Iván Martínez Sota concluyó en la octava plaza su participación en la final de los 200 metros espalda en el Campeonato de Europa ... de natación de piscina corta que se está disputando en la localidad polaca de Lublin.

El joven nadador de Aldeanueva de Ebro (2005) se había clasificado el martes por vez primera para una final en un campeonato internacional absoluto, aunque ya tiene en su haber varios entorchados en los campeonatos de España, tanto en piscina corta como de 50 metros.

Ayer, Martínez Sota comenzó la prueba con la intención de darlo todo desde el principio pero la superioridad del irlandés John Shortt, a la postre campeón de Europa con un registro de 1.47.89.

El riojano fue perdiendo comba con los primeros y peleó hasta el final por alcanzar la séptima plaza que acabó ocupando el húngaro Benedek Kovacs, con un tiempo de 1.51.38 frente a los 1.51.58 del nadador de Aldeanueva.

No se quedará ahí la participación del riojabajeño, ya que todavía tiene por delante otras dos pruebas en las que tiene puestas también sus ilusiones, los 50 y los 100 metros espalda, que afrontará con la energía y la moral que le ha dado esta final. Iván volverá a intentar aprovechar sus buenos volteos y su gran subacuático para seguir sumando brillantes actuaciones a su ya largo currículo.M