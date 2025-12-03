LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El riojano Iván Martínez Sota. Federación Española
Natación

Iván Martínez Sota concluye octavo en el Europeo de 200 espalda

El joven nadador de Aldeanueva de Ebro disputó su primera final en un campeonato internacional absoluto

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:54

El riojano Iván Martínez Sota concluyó en la octava plaza su participación en la final de los 200 metros espalda en el Campeonato de Europa ... de natación de piscina corta que se está disputando en la localidad polaca de Lublin.

