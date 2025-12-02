LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Partido de baloncesto correspondiente a esta temporada de los Juegos Deportivos. L. R.
Deportes

El Gobierno regional destina 230.000 euros a entidades participantes en los Juegos Deportivos

Los clubes con mayor asignación reciben un máximo de 8.000 euros, cuantía límite establecida en la convocatoria

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una partida de 230.000 euros que irán destinados a 88 entidades riojanas que participan en los Juegos ... Deportivos de La Rioja. Las subvenciones de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud vienen recogidas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de este martes, 2 de diciembre. Estas ayudas, según explica el Ejecutivo regional, tienen como fin «apoyar el desarrollo de las actividades ordinarias de los clubes y asociaciones en el marco del programa deportivo autonómico de la temporada».

