El Gobierno regional destina 230.000 euros a entidades participantes en los Juegos Deportivos

Luismi Cámara Logroño Martes, 2 de diciembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una partida de 230.000 euros que irán destinados a 88 entidades riojanas que participan en los Juegos ... Deportivos de La Rioja. Las subvenciones de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud vienen recogidas en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de este martes, 2 de diciembre. Estas ayudas, según explica el Ejecutivo regional, tienen como fin «apoyar el desarrollo de las actividades ordinarias de los clubes y asociaciones en el marco del programa deportivo autonómico de la temporada».

Los beneficiados de estas subvenciones pertenecen a las múltiples disciplinas que forman parte de los Juegos Deportivos de La Rioja como baloncesto, fútbol, atletismo, voleibol, natación, gimnasia rítmica, pelota, kárate o ciclismo. La Consejería de Deporte explica en una nota de prensa que con este dinero busca «contribuir a reforzar su actividad y a favorecer la práctica deportiva entre la población joven riojana». La cantidad máxima a recibir por las diferentes entidades es de 8.000 euros, «cuantía límite establecida en la convocatoria para esta línea», según aclara el texto, que añade que «todas las entidades solicitantes de subvención cumplen con los requisitos exigidos para ser beneficiarias y han superado el proceso de valoración técnica, en el que se han tenido en cuenta criterios como el presupuesto presentado, las puntuaciones obtenidas y la actividad desarrollada en el ámbito de los Juegos Deportivos de La Rioja». Solo seis clubes o asociaciones alcanzan esta subvención y estas partidas suelen ser destinadas por lo beneficiarios principalmente para pago de arbitrajes, material de entrenamiento y juego.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión