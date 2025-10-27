Gazi Khalidov antes de saltar al ring para proclamarse campeón de España de semipesado.

Sereno, agradecido y aún con la emoción a flor de piel, Gazi Khalidov ha acudido este lunes a TVR tras proclamarse campeón de España del peso semipesado. En una velada inolvidable, el logroñés escribió una página dorada para el boxeo riojano. Con la humildad que le caracteriza, habla de equipo, de sacrificio, de su madre y de su tierra, La Rioja, a la que ya ha hecho vibrar... y promete seguir haciéndolo.

–Enhorabuena, Gazi. ¿Cómo se siente después de este triunfo histórico?

–La verdad que muy bien, ya muy tranquilo y relajado. Después de todo el combate y de tanta tensión, ahora disfruto de haber conseguido el título aquí en casa. Estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho y agradecido a todo el equipo, a todos los que han aportado su granito de arena. Cada uno ha puesto su parte y, como siempre dice mi entrenador, la unión hace la fuerza.

–Nada más colocarse el cinturón de campeón adelantó que iba a por más, posiblemente un Europeo. ¿Qué se plantea ahora?

–Yo siempre pienso en ir paso a paso. Nuestro trabajo es entrenar, estar al cien por cien y preparados para lo que venga. Si llega una defensa, la afrontaremos; si llega un Europeo, también. Lo importante es estar listos y seguir trabajando con la misma ilusión. Nuestro próximo rival sería Traicovich, a ver si acepta nuestra petición de pelear porque nosotros estamos listos.

–El combate apenas duró un asalto. ¿Esperaba una resolución tan rápida?

–No, la verdad es que salí con la intención de boxear e ir tanteando poco a poco. Cada combate es un mundo. Este salió así. A veces duran diez asaltos, otras uno. El boxeo es imprevisible, pero hay que estar preparado para todo, y esta vez se dio de cara.

–Dos meses de entrenamientos centrados en el campeonato y en dos minutos y 50 segundos consiguió noquear a Fernando Heredia.

–Ha merecido la pena porque uno nunca sabe cuando sube al ring. Mi rival también se había preparado al máximo y estaría preparado para pelear los diez asaltos, pero ha durado lo que ha durado porque el boxeo es así. Sí que es cierto que nos enfocamos en aprovechar los guantes, el vendaje duro e ir bien tapados. Si podíamos ganar en el primero porque esperar al último.

–¿Qué cree que supone este título para el boxeo riojano?

–Creo que supone mucho. El boxeo aquí está creciendo muchísimo. Si vas a los gimnasios, verás a un montón de niños y gente de todas las edades entrenando. Antes costaba mucho más encontrar oportunidades, pero ahora hay más facilidades y eso hace que el nivel suba. Es bonito ver cómo el boxeo riojano crece y mejora día a día.

–Muchos de esos jóvenes le ven como un referente, ¿es consciente de eso?

–No sé si soy un referente, pero intento ser un buen ejemplo. Quiero representar sacrificio, salud, deporte y buenos valores para los más jóvenes. Si con mi trabajo inspiro a alguien, me doy por satisfecho.

–Durante la velada se vio a muchos niños coreando su nombre, ¿cómo vivió ese cariño del público?

–Fue increíble. Ver el pabellón lleno, ver a tantos niños acercándose, pidiéndome fotos, animando... eso te llena el corazón. Ojalá ellos también tengan esas ganas de pelear, de superarse, y que en el futuro puedan lograr sus propios títulos.

–Su familia tampoco le dejó solo en este importante cita, sobre todo su madre.

–Mi madre es todo para mí. Siempre le digo que se quede en casa porque se pone muy nerviosa, pero al final siempre viene. Ella es una guerrera, ha dado todo por nosotros. El abrazo que me dio después del combate es la felicitación más importante que puedo recibir. En mi vida, mi madre ocupa un lugar único.

–Algunos en redes sociales han puesto en tela de juicio su nacionalidad, ¿cómo se siente al respecto?

–Soy de aquí, de Logroño. Llevo aquí desde los diez años, más tiempo que en ningún otro sitio. Me siento uno más, soy riojano, español. Nunca olvido mis orígenes, pero La Rioja es mi casa. Me han acogido muy bien y no me siento de fuera. Lo importante no es de dónde vengas, sino lo que das por tu tierra.

