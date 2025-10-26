LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gazi Khalidov.

Ver 24 fotos
Gazi Khalidov. Miguel Peche
Boxeo

Gazi Khalidov, campeón de España

Al púgil riojano solo le hicieron falta dos minutos para imponerse con un KO técnico a su rival Fernando Heredia

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:09

Comenta

En un abrir y un cerrar de ojos. Así es como Gazi Khalidov coronó el boxeo español. Ya avisó que tenía las armas afiladas, pero ... lo mostrado ayer fue mucho más que eso. Le faltó dos minutos para grabar su nombre en el cinturón dorado del peso semipesado al imponerse con un KO técnico demostrando que el ring se le queda pequeño y que como adelantó «vamos a por mucho más». Y Europa es su meta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7 San Román amplía su museo al aire libre
  8. 8

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  10. 10

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Gazi Khalidov, campeón de España