Gazi Khalidov, campeón de España

En un abrir y un cerrar de ojos. Así es como Gazi Khalidov coronó el boxeo español. Ya avisó que tenía las armas afiladas, pero ... lo mostrado ayer fue mucho más que eso. Le faltó dos minutos para grabar su nombre en el cinturón dorado del peso semipesado al imponerse con un KO técnico demostrando que el ring se le queda pequeño y que como adelantó «vamos a por mucho más». Y Europa es su meta.

El Polideportivo Las Gaunas se vistió de gala y rugió con fuerza. Más de un millar de aficionados llenaron las gradas ayer por la noche para vivir la gran fiesta del boxeo riojano, una cita histórica: el Campeonato de España del peso semipesado. Bajo el paraguas de Barru Boxing y el KO Warrior Club, Logroño se convirtió por una noche en el epicentro del boxeo nacional, y el público respondió con creces.

Y fue allí, en su tierra adoptiva, donde Gazi Khalidov, el púgil riojano de origen daguestaní, escribió su nombre en los anales del boxeo español. Apenas habían pasado dos minutos del primer asalto cuando su puño derecho detuvo el tiempo. El rival, Fernando Heredia, levantó los brazos anunciando que no pudo continuar, y el árbitro decretó el final. KO técnico. Cinturón dorado. Campeón de España.

El rugido del público fue ensordecedor. «¡Gazi! ¡Gazi! ¡Gazi!» coreaban más de mil gargantas mientras el nuevo campeón alzaba los brazos al cielo. Había salido al cuadrilátero con la canción «You're simply the best», y lo demostró con creces. No solo fue el mejor, fue imparable. Su superioridad fue tal que el combate apenas dio tiempo a respirar, y en ese breve instante, el boxeador que llegó adolescente a La Rioja cumplió su sueño… y el de toda una comunidad.

Gazi Khalidov se coronó rey de España del peso semipesado, logrando el primer título nacional para La Rioja en esta disciplina. Una gesta que trasciende lo deportivo: la historia de un joven que encontró en el boxeo su camino, en La Rioja su hogar y en Las Gaunas su reino.

El resto de la velada: cuatro de cinco triunfos con sello riojano

Antes del combate estelar, el público disfrutó de una velada completa con cinco enfrentamientos que mantuvieron la emoción en lo más alto desde el primer minuto.

El primero en abrir fuego fue Abde, que inauguró la noche con el único combate amateur. Se midió a Ignacio Mendoza y ofreció un recital de constancia y técnica que los jueces premiaron con una decisión unánime para el púgil local.

Luego llegó el turno de Annouar, que debutó en el terreno profesional enfrentándose a Martxel. El riojano fue de menos a más, creciendo con cada asalto, aprovechando su físico y su juventud para imponerse por decisión ajustada tras cuatro intensos rounds.

El tercero en subir al cuadrilátero fue Chimo, que desató la locura en el pabellón con un combate de poder a poder frente a Cristian. Golpes secos, derechazos certeros y un ritmo frenético hicieron vibrar al público. El del Barru Box, en un ejercicio de agresividad controlada, se llevó la decisión unánime. Tres combates, tres victorias riojanas.

Germán, de Nájera, fue el siguiente. Se midió al argentino Commisso en un duelo igualado que terminó firmando una victoria contundente para la esquina roja y para La Rioja. El único tropiezo de la noche llegó con Mateo, que tuvo el difícil papel de ser la antesala del combate estelar. Pese a su entrega y esfuerzo, se vio superado por Jesús Bravo, que hizo honor a su apellido y se llevó la victoria para Madrid.