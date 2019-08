Fraser y Tia-Clair Toomey repiten como los más en forma del mundo Crossfit Games 2019 El estadounidense y la australiana continúan como los reyes del Crossfit al dominar el evento deportivo más importante de esta disciplina que mezcla fuerza y agilidad ISAAC ASENJO Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 00:03

Nada nuevo bajo el sol de Wisconsin. Tia Clair Toomey sigue siendo la emperatriz del Crossfit mientras que Mat Fraser continúa siendo el rey de este deporte que mezcla fuerza y agilidad, y que acaba de celebrar en Estados Unidos el evento deportivo más importante de esta disciplina.

Cuatro intensos días de competición en la que se han dado cita los deportistas más en forma del mundo para realizar hasta doce pruebas diferentes que han ido desde correr seis kilómetros con lastre, series de muscle-ups (englobado dentro de los de tipo gimnásticos), levantamientos de halterofilia como el clean (cargada) o el snatch (arrancada), remar, caminar haciendo el pino o nadar mil metros en aguas abiertas. La principal particularidad de este equivalente a los Juegos Olímpicos dentro del mundo del fitness es que cambian de pruebas cada año y los detalles se anuncian justo antes del inicio de cada prueba. A los participantes no les queda más remedio que entrenar durante todo el año para una competición que es un completo misterio.

Resurgió Mat Fraser cuando más difícil lo tenía puesto que una penalización en el segundo día de competición lo desplazó al segundo lugar. Lideraba el sorprendente Noah Ohlsen, que discutió la supremacía del de Tenessee hasta el final. Se lo puso complicado hasta el último día aunque ya en el evento final del sábado, Fraser dio un golpe en la mesa con un levantamiento de 172 kilos en cargada que celebró con rabia. En el último día de competición y con varias pruebas por delante, Fraser culminó una remontada como él solo sabe hacer para igualar a la leyenda de Rich Froning con cuatro campeonatos consecutivos.

The Standard Finish. pic.twitter.com/5NrfaBwicX The CrossFit Games (@CrossFitGames) August 4, 2019

En el lado femenino, la autraliana Tia-Clair Toomey demostró que no tiene rival para lograr su tercer reinado consecutivo en los Crossfit Games. La halterófila venció en cinco de las doce pruebas de la competición, destacando en la de natación, en la que superó no solo a todas las mujeres sino también a todos los hombres. Con una forma física increíble, Toomey no se ha bajado del podium desde que comenzara a tomar parte en esta competición. Fue segunda en 2015 y 2016, por detrás de la islandesa Katrin Davidsdottir, y logró el primer puesto en 2017 y 2018.