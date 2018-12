A la espera de Javier Fernández Javier Fernández. :: afp El laureado patinador se despide hoy del público español en la Gala de Exhibición del Campeonato de España de Patinaje LUCÍA FUENTE Domingo, 16 diciembre 2018, 10:07

logroño. Javier es uno de los nombres más comunes en España. Y Fernández un apellido que abunda en cualquier colegio. Pero si juntamos ambos, obtenemos como resultado el nombre de uno de los deportistas españoles más laureados de la historia, Javier Fernández. El madrileño lo ha ganado todo en el mundo del patinaje. Es bronce olímpico, bicampeón mundial y 6 veces campeón de Europa, un palmarés que evidencia su intachable carrera. Y hoy estará en Logroño para poner el colofón al Campeonato de España Iberdrola Absoluto de Patinaje Artístico y Sincronizado.

Será en la Gala de Exhibición que comenzará a partir de las 19.30 horas cuando Javier Fernández saltará a la pista de hielo del Centro Deportivo Municipal Lobete. Lo hará después de anunciar el pasado 28 de noviembre su retirada de la competición tras el Campeonato de Europa de patinaje artístico que se disputará en Minsk (Bielorrusia) del 21 al 27 de enero de 2019. Por tanto, será hoy, esta tarde, en Logroño, cuando Javier Fernández brille por última vez en el marco de un Campeonato de España. Con todas las entradas vendidas, un Lobete a rebosar tendrá la oportunidad de rendir homenaje y despedir a lo grande a Javier Fernández. El espectáculo está asegurado.

Planes de futuro

El patinador español ya ha hecho balance de 2018 y se queda con los Juegos Olímpicos de invierno de PyeongChang. «De este año me quedo sobre todo con los Juegos. Creo que ha sido el reto más grande, el más esperado y el que no sabía si iba a conseguir. Lo he conseguido y tengo que estar muy orgulloso de él porque seguramente no vaya a volver a competir en unos Juegos», expresó el madrileño.

Además el patinador aseguró esta semana, en declaraciones a la agencia EFE en el acto de inauguración de su pista de hielo en Madrid, que después de su retirada le gustaría ser entrenador pero que, de momento, va a centrarse «en cuerpo y alma» en los proyectos que está llevando a cabo. «Estos proyectos siempre son muy bonitos. La promoción del deporte, del patinaje sobre hielo y de los deportes de invierno. Es lo que tenemos en mente. Seguimos haciendo campamentos para niños, les damos clases durante el verano. Y me gustaría hacer más grandes todos estos proyectos. En un futuro sí que me gustaría ser entrenador, pero de momento tengo tantas cosas que hacer que para ser entrenador tengo que estar al 100%».