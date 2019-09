Mundiales de Doha Echevarría y Coleman marcan territorio en la jornada inaugural El velocista de Atlanta fue el único que bajó de los 10 segundos (9.98). / AFP El cubano salta 8.40 en el primer intento y el norteamericano es el único velocista en bajar de diez segundos en la primera ronda del 100, mientras Jakob Ingebrigtsen protagoniza la polémica de la tarde al ser descalificado MIGUEL OLMEDA Viernes, 27 septiembre 2019, 21:57

En el Mundial de los contraste climáticos (38 grados fuera del estadio y 23 en la pista) hay dos estrellas que no necesitan rondas preliminares para entrar en calor. Juan Miguel Echevarría sigue en plena lucha contra la gravedad y haciendo escala en su viaje hacia los nueve metros cayó sobre 8.40 en el primer intento de la tarde. Suficiente antes quitarse los tirantes de Cuba, abrigarse un poco no vaya a ser que coja un catarro y marcharse al hotel a soñar con su primer oro al aire libre. El sábado (19:40 horas) le toca refrendarlo, aunque a priori no tenga rival que se le acerque.

Christian Coleman sí que tiene competencia en el hectómetro, aunque por primera vez en una década no esté Usain Bolt haciendo el arquero en los tacos de salida. Justin Gatlin y Akani Simbine enseñaron los dientes en la toma de contacto, pero fue el plusmarquista mundial de 60 metros quien marcó territorio con el único crono por debajo de diez segundos (9.98), y eso que se dejó llevar durante un cuarto de la recta. Se siente atacado por la investigación antidopaje que vivió a finales de agosto y quiere callar bocas con un puñetazo sobre la mesa. Este sábado (17:45 semifinal y 21:15 final), el desenlace de la 'película'.

Jakob Ingebrigtsen protagonizó la nota negativa en la jornada inaugural al ser descalificado en los 5.000 metros. Encerrado en mitad del pelotón africano, la estrella noruega de solo 19 años trató de abrirse paso para encontrar una buena plaza, pero atajó pisando tres veces por el interior del anillo. Los jueces le pillaron y el reglamento, en su artículo 163.3, es meridiano: si no hay contacto, fuera. El VAR se encargó de corroborar que no hubo empujón y el pequeño de los Ingebrigtsen tendrá que conformarse con pelear las medallas solo en el 1.500, mientras ve a sus hermanos mayores Henrik y Filip batirse el cobre en el 'cinco'.

Fue la gran sorpresa, pero no la única, de una tarde de clasificaciones en la que se echó de menos la final del 10.000, como sucede habitualmente. Las siempre crueles eliminatorias de 800 hicieron escabechina de favoritas. Hanna Green llegaba a Doha con la tercera mejor marca, Lindsey Sharp con la cuarta y Catriona Bisset con la sexta, todas bajando de 1:59.00, pero ninguna pasó el primer corte, de 2:02.93.

Todas las grandes aspirantes franquearon sin problemas los 4.60 en la pértiga; igual que en altura Maria Lasitskene, que cabreada con la Federación Rusa por tener que seguir compitiendo bajo bandera neutral buscará su tercer título consecutivo en la final del lunes. En el martillo DeAnna Price confirmó con un lanzamiento de 73.77 que quiere ser la primera norteamericana con medalla en su especialidad; mientras que su compatriota Emma Coburn defenderá ante el imperio keniano su corona en 3.000 obstáculos.

Pedro Pablo Pichardo quiere amargarle la fiesta a Christian Taylor y Will Claye, favoritos en el triple salto y compañeros en la universidad de Florida hace un lustro. Con un intento de 17.38 que no obtuvo réplica presentó su candidatura a entrar en la historia por dos naciones a la vez: puede ser tanto el segundo portugués (tras Évora en 2007) como el segundo nacido en Cuba (tras Quesada en 1997) en ganar el oro.

Aunque para historia, la que ya han escrito y la que amenazan con escribir en Doha Warholm, Benjamin y Samba en el 400 vallas. Desde su irrupción la temporada pasada ya son segundo, tercero y cuarto de todos los tiempos. Menos de un cuarto de segundo les separa de Kevin Young y sus 46.78. Tras ganar plácidamente sus series, les quedan dos oportunidades el sábado (17:05) y el lunes (21:40) de batir el récord.