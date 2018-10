Juegos Deportivos Los domingos, sin Juegos Deportivos Dos jóvenes, practicando esgrima en los Juegos Deportivos. / Fernando Díaz Una de las novedades de la temporada que se ha presentado hoy es la participación de un nuevo equipo de baloncesto del Basket Down Rioja LA RIOJA Miércoles, 31 octubre 2018, 13:20

l consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, «aunque tenemos claro que a veces será imposible por el número de equipos y la disponibilidad de las instalaciones», ha remarcado.

Otra de las novedades es la participación de un nuevo equipo de baloncesto del Basket Down Rioja. «Con este nuevo equipo en Calahorra, con chicas y chicos de entre 9 y 23 años, seguimos avanzando en inclusión y reforzando el componente social que tienen los Juegos Deportivos», ha destacado Escobar, al que han acompañado el director general del Deporte y del IRJ, Diego Azcona; la entrenadora del Basket Down Rioja, Nerea Sáenz; y los jugadores del Basket Down Rioja, Raquel Fernández y Rubén Ruiz.

En este sentido, ha considerado el deporte como una «excelente herramienta para la inclusión e integración social de los niños, ya que ayuda a desarrollar lazos afectivos y sociales, y ofrece una alternativa de ocio saludable y estructurado».

Conrado Escobar ha destacado la importancia de estos Juegos Deportivos que persiguen promover el deporte entre los escolares como una parte más de la educación, «dado que mejora su bienestar físico y mental y les ayuda a adquirir hábitos de vida saludable y valores como el esfuerzo, el compañerismo, el trabajo en equipo, el sacrificio y la constancia».

Otro de los cambios introducidos este año es que se solicitará a los clubes que participan en los Juegos Deportivos que aporten la declaración que asegure que sus monitores cuentan con el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales. Según ha destacado el consejero de Políticas Sociales, «la idea es acercarnos lo máximo posible al riesgo cero y poner barreras a comportamientos ilícitos, de modo que garanticemos que los Juegos Deportivos se desarrollen en un ambiente protegido, que dé seguridad a los niños y a sus familias».

Por último, ha deseado que las cifras de participación se mantengan como en estos últimos años. «Esperamos repetir el éxito de participación y ampliar el número de niños y jóvenes que participan en esta actividad escolar que llega a todos los rincones de La Rioja gracias, por ejemplo, a las facilidades que ofrecemos con el servicio gratuito de transporte y a los acuerdos con las escuelas rurales de nuestra región», ha señalado.

Durante la nueva temporada, los escolares podrán elegir entre 31 modalidades deportivas: 5 deportes colectivos, 19 individuales y 7 deportes de promoción. Los Juegos Deportivos de La Rioja se celebrarán en diez zonas: Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Haro, Logroño, Murillo de Río Leza, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros.

Juegos Deportivos 2017-2018

En cuanto a los datos de la última temporada de los Juegos Deportivos, se ha incrementado en un 6,84% la participación, con un total de 21.767 jóvenes, 1.393 más que el curso anterior, y 929 equipos (32 más que en la edición anterior). El presupuesto de la última temporada ha sido de 985.951,36 euros.

Con el objetivo de acercar el deporte a los colegios y localidades que encuentran más dificultades para poder practicarlo se organiza el programa Intercras en el que han participado los 11 C.R.A. que hay en la comunidad, agrupados en 3 zonas: Rioja Baja (C.R.A. Vista la Hez, C.R.A. Igea, C.R.A. Alto Cidacos y C.R.A. Alhama); Rioja Centro (C.R.A. las 4 Villas, C.R.A. Camero Nuevo y C.R.A. Moncalvillo); Rioja Alta (C.R.A. Valle Oja-Tirón, C.R.A. Cuenca del Najerilla, C.R.A. Entreviñas y C.R.A. de Entrevalles). Se celebraron 9 jornadas deportivas en las que participaron 1.040 alumnos, de entre 8 y 12 años, de segundo y tercer ciclo de Primaria.

Por otro lado, se han desarrollado siete jornadas deportivas dentro del programa deporte integración, celebradas en el Adarraga o Prado Salobre, con los nueve colegios de La Rioja con mayor porcentaje de alumnos inmigrantes escolarizados en este curso. En total, han participado 686 alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Servicio gratuito de transporte en autobús

El Gobierno de La Rioja facilita el servicio gratuito de transporte en autobús a los equipos participantes que lo solicitan. En la temporada 2017-2018 se produjeron 945 desplazamientos, 30 más que el año anterior (203 Rioja Alta, 364 Rioja Centro y 378 Rioja Baja), con un presupuesto total de 376.964 euros.

Además, todos los jóvenes inscritos tienen cobertura de un seguro deportivo de accidentes y asistencia médica. En este sentido, y en aplicación del Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte, la temporada pasada se llevaron a cabo 1.694 reconocimientos médicos a deportistas escolares, 961 de 1º ESO y 733 de 4º ESO.

También desde el Centro Médico Adarraga se atendieron 571 lesiones y se han organizdo charlas informativas, por ejemplo de hábitos saludables o primeros auxilios, en las que han participado 2.475 alumnos.

En cuanto a formación, 60 alumnos han realizado cursos de Técnicos Deportivos en natación, ciclismo y gimnasia rítmica, mientras que otros 207 han participado en actividades formativas, como el curso básico de entrenadores on-line, dos cursos básicos comunes de entrenadores, jornadas de asesoramiento fiscal a entidades deportivas y cursos de soporte vital instrumentalizado en Logroño.

Del mismo modo, 376 deportistas riojanos han representado a La Rioja en 13 campeonatos de España, en los que se han conseguido una medalla de oro en atletismo y una plata y un bronce en judo.

Finalmente, 45 colegios han participado en el programa Colegio Deportivo, que premia a aquellos centros promotores de la actividad física y el deporte. Todos ellos participaron en charlas sobre nutrición y primeros auxilios, con deportistas becados por la Fundación Rioja Deporte y el médico deportivo, y también se repartieron invitaciones para acudir a partidos de baloncesto, balonmano y fútbol.