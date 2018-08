HOCKEY HIERBA «No nos creemos que seamos las terceras del mundo, es un sueño hecho realidad» La selección española femenina de hockey hierba celebra su tercer puesto en el Mundial de Londres. :: sean dempsey/efe Lucía Jiménez Bronce en el Mundial de hockey hierba La jugadora participó en su primer Mundial y se fue a casa con su primera medalla. Ahora le esperan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 PABLO SÁENZ SAN JUAN/V.S. LOGROÑO. Domingo, 19 agosto 2018, 23:59

La selección española femenina de hockey sobre hierba derrotó (3-1) hace poco más de una semana a Australia en el partido por el bronce para lograr en Londres su primera medalla en un Mundial. Lucía Jiménez, hija del atleta riojano Anacleto Jiménez, sigue los pasos de su padre en el mundo del deporte, pero lo hace en las pistas del hockey sobre hierba. Además de conseguir su primera medalla mundial, esta temporada la madrileña con raíces riojanas ha sido reconocida como la mejor jugadora de la categoría absoluta en la Liga Iberdrola y también Sub-21, reconocimiento por el que está «muy agradecida».

- ¿Cuáles fueron sus impresiones del encuentro por la medalla de bronce?

- Bueno, la verdad es que estamos aún sin creernos que seamos las terceras del mundo. ¡Es un sueño hecho realidad! Sabíamos que Australia iba a ser un rival muy duro, pero supimos controlar sus puntos fuertes y aprovechar los nuestros.

- ¿Cómo celebró su primera medalla mundial? ¿Hubo algún discurso del míster para el equipo?

- La verdad es que cuando terminó el partido todas nos mirábamos pensando 'sí, sí, lo hemos conseguido. Tenemos nuestra primera medalla en un Mundial'. En nuestra charla prepartido, Adrián se centró sobre todo en la idea de que teníamos que creer, creer en nuestro juego, en los procesos, en cada una de nosotras, en la piña que somos.

- Ha sido reconocida como la mejor jugadora de la categoría absoluta y también de la Sub-21 de la liga. ¿Cómo afronta estos méritos?

- Estoy muy agradecida por este reconocimiento, pero también quiero decir que yo nunca hubiera tenido estos premios sin mi equipo, el SPV Complutense, y el esfuerzo de cada una de ellas; mis compañeras. Por eso quiero que sepan que este premio es tan suyo como mío. Es fruto del trabajo de todas.

- Ha crecido en una familia donde el deporte es un integrante más, ya que todos son deportistas. ¿Cómo ha sido criarse en una familia donde el deporte es un gran protagonista? ¿Ha sido un factor clave para que también se interesase por este mundo?

- Ha sido un factor determinante puesto que siempre me han apoyado en todo, me llevaban a entrenar por muy lejos que fuese y han venido a animar en casi todos los torneos en los que he participado, sacándome una sonrisa cuando peor estaban las cosas y poniéndome los pies en el suelo cuando todo iba bien. Les agradezco muchísimo todo lo que hacen.

- Los tres hermanos practican deportes diferentes y todos tienen sus reconocimientos en sus respectivas modalidades. ¿Hay algún deporte que les una a los tres?

- Tanto el hockey como el atletismo es protagonista en casa. Normalmente en las cenas hablamos de ambos deportes. El otro deporte que nos puede unir a los tres puede ser el fútbol; con nuestro 'Atleti'.

- Su padre es un gran atleta referente nacional. ¿Cómo ha sido crecer deportivamente con Anacleto Jiménez como figura paterna?

- Bueno, es todo un orgullo ser su hija, la verdad. No solo por lo que fue (que ya es mucho), sino por cómo es ahora, por lo que me ayuda a mí y a mis hermanos a seguir progresando en el deporte. Siempre nos dice que, ante todo, lo disfrutemos; que para ser bueno en algo tienes que disfrutarlo primero.

- ¿Algún consejo que le hayan dado sus padres que siempre tenga en cuenta?

- Que pase lo que pase hay que seguir intentándolo, confiando en que por muy mal que vayan las cosas todo siempre llega si se trabaja.

- Solía participar en la popular carrera San Silvestre de Logroño con su padre. ¿Acostumbra a practicar otros deportes en su tiempo libre?

- Mi familia no se pierde ni una San Silvestre, sean en Madrid o en Logroño. Es una tradición a la que no podemos fallar. Hablando de otros deportes, me gusta mucho el pádel, y ahora en los veranos me estoy enganchando al surf.

- ¿Cuáles son sus raíces riojanas? ¿Sigue teniendo familia en la comunidad?

- Mi familia por parte de padre es toda de La Rioja. Tengo a mis primos y a mis tíos viviendo en Logroño y en Villa-Patro.

- ¿Suele venir con frecuencia a La Rioja?

- Suelo ir en Navidad y en verano unos días.