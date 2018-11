POLIDEPORTIVO La conciliación llega a los Juegos La competición escolar, que reúne a más de 21.000 niños, se intentará ubicar en los sábados para favorecer la vida familiar REDACCIÓN Viernes, 2 noviembre 2018, 11:11

Logroño. Los Juegos Deportivos de La Rioja recibieron ayer su protocolario pistoletazo de salida. La presentación oficial sirvió para inaugurar una competición que, de facto, se abrió en septiembre -cuando se disputaron los primeros encuentros de fútbol- y que este fin de semana se generaliza con la puesta en marcha de baloncesto, balonmano y fútbol sala.

En la presentación, el máximo responsable de la política deportiva regional, Conrado Escobar, anunció la intención del Gobierno de concentrar, en la medida de lo posible, la competición escolar durante los sábados como medida que permita conciliar deporte y vida familiar, durante el fin de semana.

No obstante, el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia reconoció que no siempre será posible porque no hay instalaciones suficientes como para acoger durante el sábado a los más de 21.000 escolares que participan cada año en los Juegos Deportivos (el año pasado fueron 21.767, lo que supone 1.393 más que el año anterior).

Escobar también destacó la presencia de un segundo equipo de Basket Down Rioja con jugadores de La Rioja Baja. Desde hace algunos años, un grupo de deportistas de Logroño con síndrome de Down, de entre 9 y 23 años, participaban con un equipo en la competición de baloncesto. Ahora a ellos, se sumará otra formación con jugadores riojabajeños, reforzando así el carácter integrador de los Juegos Deportivos, según explicó el consejero.

Otra de las novedades de este año es que la normativa de esta competición exige a todos los clubes participantes que presenten una declaración que asegure que sus monitores cuentan con un certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales para tratar de «acercarnos lo máximo posible al riesgo cero de comportamientos ilícitos», según señaló Escobar.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, en la presentación de los Juegos Deportivos (que cuentan con un presupuesto que roza el millón de euros) se explicitó que son 31 las modalidades deportivas ofertadas este año.

Como en ocasiones anteriores se mantiene tanto el programa Intercras (con los 11 Centros Rurales Agrupados de La Rioja) y que permite a los escolares del ámbito rural acercarse a deportes a los que no tienen un fácil acceso, y también las jornadas de integración para aquellos centros que cuentan con un mayor porcentaje de alumnado emigrante a los que se trata de integrar a través de la práctica deportiva.