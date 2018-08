BÁDMINTON Carolina Marín aspira a más títulos mundiales y olímpicos Carolina Marín, durante su comparecencia en Murcia. :: efe EFE Martes, 14 agosto 2018, 23:17

murcia. Carolina Marín, única jugadora de bádminton que ha sido capaz de conquistar tres títulos mundiales, aseguró ayer en Murcia que su pretensión es «ser la mejor jugadora de la historia» y que piensa en «ganar otros Juegos Olímpicos y dos Mundiales más».

Marín, que el domingo en China se proclamó campeona del mundo por tercera vez, visitó la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), en la que estudia fisioterapia. En el campus de la pedanía de Guadalupe recibió un cálido homenaje. En la sala capitular del antiguo monasterio de Los Jerónimos se fotografió con los presentes y ha firmado autógrafos antes de darles un consejo: «Lo que debéis hacer es disfrutar con lo que hagáis. Si es bádminton, estaré encantada de brindaros mi ayuda, pero es muy importante que disfrutéis con vuestro deporte».

La onubense está en disposición de fijarse los objetivos más altos pues es todavía joven -tiene 25 años cumplidos el 15 de junio- y domina su deporte en la actualidad a pesar de que desde su oro en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 había generado algunas dudas que disipó en China.

«Desde esos Juegos he pasado una etapa complicada tanto desde el punto de vista personal como en el plano profesional, pero me he preparado física y psicológicamente y eso ha sido fundamental. En ese sentido, las dos últimas semanas de preparación y competición han sido muy importantes para reencontrarme a mí misma», expuso esta referente del deporte español idolatrada en Asia, la cuna del bádminton.

Tras admitir que la mayoría de las jugadoras asiáticas son superiores a ella técnicamente y que hace dos años fue precisamente la primera de otro continente distinto en proclamarse campeona olímpica, ha atribuido a su garra la clave del éxito.