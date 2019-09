Más deporte Ona Carbonell anuncia su retirada temporal y no estará en Tokio 2020 Ona Carbonell, durante la ceremonia de entrega de medallas de los mundiales de natación de Corea. / AFP La nadadora más laureada en la historia de la sincronizada ha anunciado que quiere «dar un paso a un lado» y pasar más tiempo con su familia JAVIER VARELA Madrid Sábado, 21 septiembre 2019, 14:39

Ona Carbonell dice hasta luego a la natación sincronizada. La deportista más laureada en la historia de la natación española, ha anunciado este sábado mediante un comunicado su retirada de la competición. Una decisión que llega de forma inesperada, sólo dos meses después de conseguir tres medallas en los Mundiales de sincronizada de Gwangju (Corea del Sur) y a falta de menos de un año para los Juegos Olímpicos de Tokio, que hubieran significado su tercera paticipación olímpica tras Londres 2012 y Rio 2016. La razón es que quiere dedicar más tiempo a su familia.

«Tengo grabada en la memoria mi primera participación en unos Juegos Olímpicos. Fue en Londres, en el año 2012, y lo recuerdo como uno de los momentos más especiales de mi vida. Un sueño de niña que se convirtió en realidad y que, además, tuve la gran suerte de poder repetir cuatro años más tarde en Río de Janeiro«, explica la nadadora.

«Sin embargo», continua, «este año, a las puertas de un nuevo reto olímpico, me hallo en una situación personal diferente. Tras meditarlo mucho con mi familia, hablarlo y valorarlo detenidamente con mi entrenadora, y posteriormente con el resto del equipo, he decidido que en este momento quiero dar un paso a un lado», añade Ona Carbonell.

Decisión complicada

«No os podéis ni imaginar lo que me cuesta dar este paso ahora», prosigue la deportista, «pero creo que tengo que ser honesta conmigo misma y, por supuesto, con mis entrenadoras y compañeras de selección, y aceptar que mi cabeza y corazón me piden más tiempo para mí y para mi familia». La nadadora asegura que seguirá vinculada al equipo de natación sincronizada «apoyando a mis compañeras en todo momento y trabajando de una manera diferente de la que lo he hecho hasta ahora».

Ona, de 29 años y desde los 16 años en el equipo nacional, dice hasta luego al deporte después de haber cosechado numerosos éxitos internacionales entre los que destacan sus medallas olímpicas en Londres 2012 (plata en dúo y bronce por equipos). Además, ha particiapdo en seis Mundiales, en los que siempre subió al podio. En su estreno en Melbourne 2007 logró una plata y un bronce, mientras que dos años después en Roma logró su único oro y dos platas. En Shanghai 2011 logró cuatro bronces, mientras que en los Mundiales disputados en Barcelona en 2013 logró su récord de preseas en un campeonato con siete (tres platas y cuatro bronces). De nuevo en Melbourne, pero en 2015, firmó una plata y un bronce, mientras que en Budapest 2017 logró dos platas.

En el Mundial de Gwangju (Corea del Sur), Ona logró tres medallas más, con lo que se convirtió en la mujer con más metales FINA y la tercera deportista con más preseas, 23, (un oro, 11 platas y 11 bronces) solo por detrás de los estadounidenses Michael Phelps (33) y Ryan Lochte (27).

El pasado año, Ona ya se tomó un tiempo de descanso porque, como ella misma dijo, necesitaba esa pausa para poder afrontar la preparación de sus terceros Juegos en Tokio. Ahora parece que este adiós puede ser definitivo.

Nadadores con veinte medallas en la historia de los Mundiales

33 Michael Phelps (natación, Estados Unidos) 26 oros, 6 platas y 1 bronce

27 Ryan Lochte (natación, Estados Unidos) 18 oros, 5 platas y 4 bronces

23 Ona Carbonell (natación artística, España) 1 oro, 11 platas y 11 bronces

21 Natalia Ishchenko (natación artística, Rusia) 19 oros y 2 platas

20 Thomas Lurz (aguas abiertas, Alemania) 12 oros, 4 platas y 4 bronces

20 Natalie Coughlin (natación, Estados Unidos) 8 oros, 7 platas y 5 bronces

20 Gemma Mengual (natación artística, España) 1 oro, 12 platas y 7 bronces

