El boxeo riojano suma 31 medallas y cinco copas en los Campeonatos de España

Treinta y una medallas y cinco copas. Ese es el botín que la delegación riojana ha cosechado durante su participación en los Campeonatos de España ... de boxeo en las categorías Joven, Júnior y CESA (edad escolar) que se han celebrado en Palencia. De las preseas, 22 llegaron en la modalidad de Formas, siete en CESA y 2 en el campeonato Joven y Júnior; de las copas, mientras, tres fueron de oro y dos de plata.

La región acudía a la cita con 24 púgiles (16 chicos y ocho chicas) pertenecientes al Barru Boxing Club, Team Marín, Viking Boxing, P&C Gym Boxing y Piérola Boxing. Todos ellos, además de los técnicos, familiares y representantes de la Federación Riojana, convivieron con el resto de participantes, alrededor de medio millar, llegados de todos los puntos del país.

Como resumen, La Rioja ha sido campeona en Formas en las categorías Prebenjamín e Infantil masculinos y Cadete femenino, además de alcanzar un segundo puesto en Infantil femenino. En los CESA, por su parte, la delegación riojana se alzó con un segundo puesto entre las cadetes femeninas.

Entre los nombres más destacados se encuentran, entre otros, el de Lola Marcos, que se proclamó campeona de España en Formas, así como en combate de la categoría Cadete de menos de 46 kilos. Por su parte, Rodrigo Cordón acabó primero en el Campeonato de Formas de la categoría Prebenjamín, mientras que Andrea Martínez se hizo con el título de campeona de España Cadete en la categoría de menos de 57 kilos.

En Cadete masculino de menos de 52 kilos, Héctor Ibáñez también destacó como el mejor del país, lo mismo que hizo Cristian Pérez entre los infantiles de ese mismo peso.

Desde la Federación se destaca con satisfacción que estos resultados hablan de la buena salud que este deporte goza en la región. «La Rioja ha dejado claro que el noble arte del boxeo cuenta en nuestra comunidad con una cantera que asegura el futuro de este deporte», se concluye en una nota.