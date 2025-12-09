LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Boxeo

El boxeo riojano suma 31 medallas y cinco copas en los Campeonatos de España

Púgiles como Lola Marcos, Rodrigo Cordón, Andrea Martínez, Héctor Ibáñez y Cristian Pérez, entre otros, han brillado en Palencia

Iñaki García

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:17

Treinta y una medallas y cinco copas. Ese es el botín que la delegación riojana ha cosechado durante su participación en los Campeonatos de España ... de boxeo en las categorías Joven, Júnior y CESA (edad escolar) que se han celebrado en Palencia. De las preseas, 22 llegaron en la modalidad de Formas, siete en CESA y 2 en el campeonato Joven y Júnior; de las copas, mientras, tres fueron de oro y dos de plata.

