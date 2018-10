El alpinismo según Messner Reinhold Messner, durante sus explicaciones. :: efe El Premio Princesa de Asturias defiende la tradición en la montaña, frente al turismo y negocio que llega a mover EFE BILBAO. Sábado, 27 octubre 2018, 23:58

El legendario alpinista Reinhold Messner, galardonado el viernes en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes junto al polaco Krzysztof Wielicki, subrayó ayer en Bilbao que el alpinismo «no es solo el acto de subir a la montaña», sino que también «es muy importante la narrativa».

«Si no se conoce lo que ha ocurrido en los últimos 250 años, no se conoce el alpinismo. Lo que se vende ahora es el producto», apuntó Messner. Firme defensor del alpinismo tradicional, Messner recalcó que «no es lo mismo alpinismo que deporte o turismo» como define a muchas de las actuales expediciones a las cimas del Himalaya. «El alpinista trata de sobrevivir y va donde debe de ir, si es inteligente, y después tiene que intentar volver sano y salvo. Siempre ha sido así. No es lo mismo el alpinismo tradicional que el alpinismo de la pista. Hacer turismo es legítimo, no es negativo. Pero no es alpinismo tradicional», recalcó .

«En primavera la gente va a hacer una pista que ha financiado. Viene el cliente que ha pagado por un producto. No es tan importante el proceso ni cómo lo hace sino lograr el producto que ha comprado, que es la cima. Tiene que a llevarme a esa cima que es lo que comprado», incidió.

El montañero añadió que la esencia de la actividad en la montaña como él la entiende «es la suma de peligro, dificultad y altura». «Por ejemplo, el Everest sin oxígeno en invierno es imposible. Ese es el ejemplo de la dificultad que tiene. Y cuando se llega se merece el aplauso del mundo porque ahí no se puede preparar pista», insistió

Messner añadió que «el alpinismo de exploración se ha acabado» porque «no hay nada más que explorar». «Lo que hacen los jóvenes es un deporte muy bonito, como Kilian (Jornet). Si está contento así soy el primero en aplaudir, pero a mí no me interesa. En mis libros no existe», apostilló.