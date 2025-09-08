Logroño estrena su Carrera de Empresas el 19 de octubre La prueba se disputará por equipos, compuestos por tres compañeros de trabajo, y el recorrido constará de 5 kilómetros

La Carrera de Empresas está organizada por Diario LA RIOJA.

L. R. Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:55 Comenta Compartir

Muchas de las ciudades españolas hace algún tiempo que celebran una vez al año su Carrera de Empresas con un éxito creciente. Logroño disfrutará de ella, por primera vez en su historia, el próximo 19 de octubre. Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la Federación de Empresas de La Rioja, harán realidad una prueba llamada a fomentar el compañerismo y estrechar lazos entre los componentes de las plantillas de trabajadores de las diferentes firmas riojanas.

La competitividad empresarial se traslada así al ámbito deportivo, con un espíritu mucho más saludable. Cada empresa (independientemente de su ubicación geográfica) podrá participar con cuantos equipos desee. Cada uno de ellos estará formado por tres deportistas. Todos ellos habrán de cubrir los cinco kilómetros del recorrido y entrar en meta con una diferencia máxima de 10 segundos entre el primer y el tercer componente del equipo.

EN DATOS La Carrera

Fecha: 19 de octubre.

Salida y meta: Muro de la Mata (Paseo del Espolón).

Distancia: 5 kilómetros.

Tiempo máximo para concluir: 75 minutos.

Recorrido: La prueba se inicia en Muro de la Mata y continúa por Muro del Carmen, pasando después por Rodríguez Paterna y Calle Puente. Los participantes cruzarán el Puente de Piedra para seguir por el Paseo Fermín Manso Zúñiga y el Paseo de la Guillerma. Se regresa al centro a través del Puente Práxedes Mateo Sagasta y se adentra en el Parque del Ebro, antes de continuar por Travesía de Excuevas, Barriocepo y Calle Sagasta, finalizando de nuevo en Muro de la Mata.

Categorías: Masculina, femenina y mixta

.

Premios: A los mejores equipos de cada una de las categorías y a la empresa con mayor participación.

Inscripción

Equipos: Tres componentes de la misma empresa, o de dos empresas si éstas tienen menos de 10 trabajadores

Inscripción: carreradeempresas.larioja.com

Precio: 30 euros por equipo

Las empresas con menos de 10 trabajadores pueden unirse con otra, también de menos de 10 trabajadores, para formar un único equipo de 3 componentes.

Las Asociaciones y Colegios profesionales podrán realizar inscripciones de sus trabajadores, asociados y colegiados.

Los equipos serán de 3 participantes pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos.

Tras su inscripción, cada empresa contará con 3 dorsales, 1 chip por corredor, 3 camisetas, Seguro para 3 corredores, avituallamiento en meta y servicio de guardarropa.

La cita del 19 de octubre –que servirá para vivir el deporte en equipo, fortalecer vínculos y compartir una jornada llena de energía, diversión y compañerismo– empezará (11.00 horas) y acabará en Muro de la Mata, en el Paseo del Espolón.