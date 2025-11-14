LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un partido de baloncesto femenino de deporte base en el polideportivo Lobete. Sonia Tercero
Juegos Deportivos

Deporte base con sello femenino

Los Juegos Deportivos se consolidan este curso con la inscripción de 35 modalidades, más de 990 equipos y cerca de 20.000 participantes

La Rioja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:52

Comenta

Los Juegos Deportivos de La Rioja recogen 35 modalidades, tanto colectivas como individuales, más de 990 equipos y cerca de 20.000 participantes. Se trata ... de una actividad que comenzó el pasado 2 de septiembre y se desarrollará en 33 jornadas ordinarias de competición, en las que se movilizarán en la región unas 30.000 personas, cada fin de semana, entre deportistas, técnicos y familiares, según anunciaron el consejero de Deporte, José Luis Pastor, y el director general de Deporte, Diego Azcona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  2. 2 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  5. 5 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  6. 6 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos
  9. 9 El Ministerio ordena confinar a todas las aves de corral que se crían al aire libre por la gripe aviar
  10. 10 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Deporte base con sello femenino

Deporte base con sello femenino