Deporte base con sello femenino

Los Juegos Deportivos de La Rioja recogen 35 modalidades, tanto colectivas como individuales, más de 990 equipos y cerca de 20.000 participantes. Se trata ... de una actividad que comenzó el pasado 2 de septiembre y se desarrollará en 33 jornadas ordinarias de competición, en las que se movilizarán en la región unas 30.000 personas, cada fin de semana, entre deportistas, técnicos y familiares, según anunciaron el consejero de Deporte, José Luis Pastor, y el director general de Deporte, Diego Azcona.

Con una inversión superior a 1,3 millones de euros, el Gobierno riojano «mantiene su apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social y transmisión de valores», a través de un programa que, como destacó Pérez Pastor, «marca la agenda de muchas familias riojanas y exige un esfuerzo organizativo por parte de todos tremendo». Todo ello, para poner en marcha un programa anual con el que resaltar un objetivo de que el deporte «tiene que estar presente desde los primeros estadios educativos, por los valores que aporta, y también fomentando las modalidades de equipo, dentro de la sana competición que los Juegos Deportivos siempre transmiten».

Según explicaron, esta edición trae consigo mejoras significativas como el auge del deporte femenino. En concreto, modalidades en equipo como voleibol, baloncesto y fútbol siguen sumando jugadoras y consolidando su estructura de competición. Además, esta temporada se introduce una mejora en el desarrollo del baloncesto 3x3, que se celebrará de forma previa a la competición regular de baloncesto 5x5, ampliando así la oferta para las entidades deportivas y clubes participantes.

También se han implementado mejoras logísticas en las rutas para «minimizar el número de desplazamientos», organizando de forma distinta los trayectos de ida y vuelta de los diferentes competidores. Asimismo, el programa también se ha consolidado como una oportunidad crucial para la formación de técnicos, con la oferta de distintos cursos, como la formación básica en primeros auxilios.