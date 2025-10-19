LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salida de la Duatlón de Rincón de Soto, este domingo en la plaza Gallarza. SANDA
Duatlón

Javier Galilea y Rocío Marín ganan la undécima Duatlón Cross de Rincón de Soto

En la categoría de relevos la mejor pareja fue la formada por Óscar Cámara y Carlos Velilla

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:58

Este domingo se disputó la undécima edición de la Duatlón Cross de Rincón de Soto que tuvo como ganador a Javier Galilea Roldán (Club Atletismo ... Lodosa) con un tiempo total de 1.21.27. En segunda posición entró Javier Alcaide Burgui (Saltoki Trikideak) con 1.22.07 y tercero quedó Santiago Sainz Bretón (La Báscula) con 1.23.41 que, además fue el primer competidor rinconero.

