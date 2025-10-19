Javier Galilea y Rocío Marín ganan la undécima Duatlón Cross de Rincón de Soto

Este domingo se disputó la undécima edición de la Duatlón Cross de Rincón de Soto que tuvo como ganador a Javier Galilea Roldán (Club Atletismo ... Lodosa) con un tiempo total de 1.21.27. En segunda posición entró Javier Alcaide Burgui (Saltoki Trikideak) con 1.22.07 y tercero quedó Santiago Sainz Bretón (La Báscula) con 1.23.41 que, además fue el primer competidor rinconero.

Jorge Losantos con 1.34.51 y Javier Malo Álvarez de Rincón Atletismo con 1.42.39 ocuparon el segundo y tercer peldaño del podio como locales.

En categoría femenina ganó Rocío Marín Marín (independiente) con 1.39.35, seguida por Reyes Moreno Martínez (Club Rioja Triatlón) con 1.46.02 y Monserrath Lascano (Azkoyen) con 1.56.34. Mónica Gutiérrez Arpón firmó el cuarto mejor tiempo con (Rincón Atletismo) y fue la primera competidora local con 1.48.09 y, la segunda, Blanca Arpón Fernández con 2.18.27.

De manera individual terminaron las pruebas 43 deportistas y en relevos participaron 44 equipos, por lo que en total la XI Duatlón Cross de Rincón de Soto contó con 131 deportistas.

En relevos Óscar Cámara y Carlos Velilla (independientes) marcaron el mejor registro con 1.19.37. Jesús Manuel García Ortega y Héctor Estébanez (A.D. Sandalio) fueron segundos con 1.21.14 y Alberto García y Eduardo Gómez (Rincón Atletismo) terceros con 1.12.32. Además, esta pareja fue la primera de Rincón de Soto, David Varea y David Gutiérrez (independientes) la segunda con 1.10.40 y Eduardo Castillo y Pablo Hernández (La Báscula) tercera con 1.14.07.

La salida comenzó pasadas las 10.00 en la plaza Gallaza. La primera carrera fue a pie, con una distancia de 6,5 kilómetros. En la avenida del Príncipe Felipe se instaló la zona de transición con las bicicletas para la segunda prueba, un recorrido ciclista de 25 kilómetros. Para finalizar, se llevó a cabo otra carrera a pie, de 3,5 kilómetros. El circuito incluyó parajes de los sotos del Ebro, ruta Jacobea y tramos urbanos.

A las 12.00 compitieron los menores, en diferentes distancias por edad con 70 inscritos.