Jon Apezetxea es el hombre de la empresa Aspe, junto a Echániz, que está con los pelotaris en su día a día. Conoce muy bien ... a todos.

– ¿Cómo ve a los dos, tanto a Peio como a Javier?

– Ya se ha visto que Javi ha llegado en un buen momento, Peio también. Ambos han llegado con todo el merecimiento. Será un partido muy abierto y a ver si sale bien... A Javier le veo muy concentrado, se ha creído que puede jugar y ganar el Cuatro y medio y Peio ya sabemos que es especialista. Veremos que final sale.

– Para la empresa, un exitazo tener cuatro semifinalistas.

– Impresionante. Siempre nos dicen que ganamos con Altuna III. Pues mira, Peio y Javi en la final. Y para la empresa es una maravilla. Javi se merecía jugar una final porque ha hecho un buen año, después del Cuatro y medio de San Fermín. Se ha visto que Peio es un especialista con su tercera final consecutiva y ahí está. Aquí todos juegan.

– ¿Cuáles serían para usted las principales virtudes, tanto de Peio como de Javi?

– De Peio creo que la zurda y el resto, en el resto está bien. Y Javi siempre se le dice por la zurda, pero yo creo que con la derecha también cuando le da, le da mucha velocidad, y tiene una gran volea. Y luego físicamente se ha crecido y se ha hecho hombre.

– Para las empresas también es importante el acuerdo con el Gobierno de La Rioja, se van a llevar partidos al Adarraga y coincide con un pelotari riojano ahora destacando.

– Es impresionante. Todos deseamos que La Rioja tenga pelotaris arriba porque es una tierra con mucha tradición de pelota. Y últimamente está un poco desierta. Ahora ha salido Javi (Zabala) y es una gozada. Todos vamos contentos a La Rioja y a ver si salen buenos partidos.