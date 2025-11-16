LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Apezetexea.

Jon Apezetexea

Intendente de Aspe
«Javi se merecía jugar una final porque ha hecho un buen año»

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:37

Comenta

Jon Apezetxea es el hombre de la empresa Aspe, junto a Echániz, que está con los pelotaris en su día a día. Conoce muy bien ... a todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»
  6. 6 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  9. 9 «Una plaga de atropellos» y las listas de espera, hoy en el Teléfono del Lector
  10. 10

    Golpe de Autoridad del Dicorpebal en Artaleku

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Javi se merecía jugar una final porque ha hecho un buen año»

«Javi se merecía jugar una final porque ha hecho un buen año»