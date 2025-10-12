El igeano Álex Toledo y el logroñés Víctor Sáenz, se proclaman campeones de España de pump track Toledo ha ganado en cadete y Sáenz en Máster 40 en la cita celebrada en Monzón este sábado

Este sábado se ha disputado en Monzón el Campeonato de España de Pump track 2025 en el que dos riojanos se han hecho con los primeros puestos en diferentes categorías.

El igeano Álex Toledo Arnedo (independiente) ha sido el mejor cadete y el logroñés Víctor Sáenz Durán (Biraka Team) se ha proclamado campeón máster 40. Además, Álex ha firmado el quinto mejor tiempo de los 170 corredores que han participado en total. Sólo ha sido superado por dos ciclistas junior y dos Sub23.

La progresión del igeano resulta abrumadora y más teniendo en cuenta que entrena por su cuenta en el circuito de pump track de Igea, inaugurado en 2018. Aquí comenzó su andadura con el patinete y hace dos años cambió a la bicicleta. En mayo participó en el campeonato del mundo sub-17 y en septiembre en la copa de España en Fraga.

La pista de pump track de Igea, la primera construida en La Rioja, dio en 2022 un campeón de la Copa de España, Diego Vázquez, y ahora otro del Campeonato de España, Álex Toledo.

Destaca el triunfo de Víctor Sáenz en Máster 40, ciclista que continúa cosechando galardones en la competición de pump track en la que ya sabe lo que es subir a lo alto del podio. Lo hizo en el Campeonato de España, en Fraga, en 2023, año en el que también quedó subcampeón en la Copa de España. Y volvió a ganar en Torrevieja en 2024. Ahora repite en Monzón. Anteriormente logró campeonatos nacionales en otras disciplinas ciclistas como el descenso en BTT.

Otro competidor riojano, David Alonso (independiente), ha sido noveno en cadete.

