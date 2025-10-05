LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La defensa fue clave para que el Grafometal se llevara los dos puntos. JUAN MARÍN
Balonmano

El Grafometal crece desde la defensa

Las riojanas vencen con autoridad a un sólido rival y confirman las buenas vibraciones de los últimos partidos ligueros

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:30

Comenta

Importante triunfo del Grafometal este sábado al imponerse al Zonzamas por un claro (26-19). Las riojanas empatan a cuatro puntos con equipos de ... la zona media de la clasificación gracias a un triunfo cimentado en la defensa. El trabajo semanal comienza a verse sobre la pista. Ayer las riojanas solo fueron por detrás en el marcador en el 0-1 inicial. Se confirman las buenas vibraciones de los últimos partidos de las verdeamarillas.

