Gazi Khalidov: «El título de campeón de España se tiene que quedar aquí, en Logroño»

La capital riojana se prepara para una velada histórica. Este sábado 25 de octubre, el polideportivo de Las Gaunas acogerá seis combates —cinco profesionales y ... uno amateur— en una cita que promete emociones fuertes. Pero todas las miradas estarán puestas en Gazi Khalidov, boxeador del Barru Box Logroño, que disputará el título de campeón de España del peso Semipesado. A pocos días de subirse al ring, el púgil de origen daguestaní comparte cómo vive los últimos momentos antes del combate que puede convertirle en el primer riojano en conseguir el cinturón dorado.

– Gazi, ¿cómo está siendo la preparación para el campeonato? Ya quedan muy poquitos días.

– La preparación ha ido muy bien, he entrenado al máximo y he dado el 100% de mí en cada entrenamiento. Hemos hecho una buena base y luego hemos trabajado mucha velocidad y reacción para llegar al cien por cien. Me siento genial. Vamos a por todas, ese título se tiene que quedar aquí, en Logroño, en La Rioja.

– ¿Cuánto tiempo se lleva preparando para este combate?

– Llevo más o menos un mes desde que supe que iba a disputar el título, pero antes ya estaba entrenando fuerte. En total, unos dos meses de preparación sólida.

– ¿Cree que dos meses de preparación son suficientes para afrontar un campeonato de España?

– Sí, estoy preparado. He hecho una buena adaptación al campo profesional y estoy dispuesto a pelear con los mejores.

– No hace mucho que pasó del boxeo amateur al profesional, ¿cómo recibió la noticia de que iba a poder pelear por el cinturón de campeón de España?

– Con mucha alegría. Es un nuevo camino y mi primera gran prueba en el campo profesional. Es mi primer título, así que tengo que hacerlo muy bien. Estoy preparado y muy contento de poder empezar esta etapa. Dios dirá lo que venga más adelante.

– Pese a ser su primer título como profesional, ya se ha puesto a prueba en otros combates...

– Sí, este será mi cuarto combate profesional. Los tres anteriores fueron contra rivales con bastante experiencia, con muchas peleas nacionales e internacionales a sus espaldas. Pero gracias a mi trayectoria amateur, a los mundiales y olimpiadas en los que he participado, he podido superar todas esas pruebas. Ahora voy a por una más.

– ¿Qué le ha aportado esa experiencia amateur?

– Me ha dado tranquilidad y control. En el amateur peleas tres asaltos muy intensos; en el profesional son más, seis, ocho o diez, como será este sábado. Hay que saber cuándo apretar y cuándo aflojar. Esa experiencia me ha ayudado a adaptarme bien.

– Son diez asaltos, ¿cómo cambia eso el entrenamiento?

– Sí, diez asaltos. El entrenamiento cambia porque hay que trabajar más la resistencia. Entreno dos veces al día, por la mañana y por la tarde, todos los días salvo miércoles y sábado, que solo hago una sesión. El domingo descanso.

– Su rival será Fernando Heredia. ¿Qué le parece como boxeador?

– Primero, todos mis respetos para él. Cada boxeador que se sube a un ring merece respeto. Como bien me ha avisado mi entrenador, es un rival experimentado y vendrá a darlo todo. Pero yo también he hecho mi trabajo y creo que el título se va a quedar en casa.

– ¿Considera que es el rival más difícil que le podía tocar?

– En realidad, aquí no hay mejores ni peores. Todo el que se sube al ring es un gran peleador, no hay que menospreciar a ningún rival. Fernando tiene mucha experiencia, y yo aporto juventud y hambre. Cada rival es una oportunidad. Ahora nos ha tocado esto, pues vamos a ir a por ello. Más adelante veremos si viene otro rival, otro boxeador o nos depara algo más internacional.

– ¿Cuáles son sus principales fortalezas en el ring para doblegarle?

– Mi experiencia, mi técnica y mi capacidad para boxear en cualquier distancia. Puedo adaptarme al rival, pelear en corta, media o larga. Eso me da ventaja. Creo que soy mejor boxeador y estoy preparado para cualquier circunstancia.

– ¿Cuál es el límite de peso que le han marcado?

– El límite es de 79 kilos y 400 gramos. Nos pesamos el viernes por la tarde. Yo he bajado unos cinco kilos para llegar al peso.

– ¿Se visualiza con el cinturón dorado?

– Sí, claro que sí. Estoy más que preparado. Aspiro a mucho más, pero este es el primer paso. Tengo muchas ganas de que llegue el sábado para demostrarlo en el ring.

– No estará solo en este día tan importante, la grada le acompañará fuera del cuadrilátero y sus compañeros de gimnasio lo harán dentro de él con la celebración de otros cinco combates con púgiles riojanos.

– Eso es, van a pelear también mis compañeros Chimo, Mateo, Germán, Annouar, Abde y eso es un gran apoyo y una alegría para el deporte riojano. Al final, el único respaldo en el ring eres tú mismo y Dios que está ahí arriba, pero siempre es un gusto poder pelear arropado de tu gente.

– ¿Qué significaría para usted ganar el título en casa, en Logroño?

– Sería increíble. Llevo muchos años viviendo aquí, esta es mi casa. Poder hacerlo ante mis familiares, amigos y toda la gente que me apoya es muy especial. Y además será una gran fiesta del boxeo riojano, con mis compañeros del K.O Warrior Boxing Club peleando también. Nunca se ha hecho algo así aquí. El boxeo está creciendo muchísimo en La Rioja y me enorgullece ser parte de ello.