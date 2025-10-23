Galardones de Logroño Deporte 2025

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:03 Comenta Compartir

El Centro de la Cultura del Rioja acogió ayer la gala en la que se entregaron los premios de Logroño Deporte 2025. En un acto muy visual que contó con algunos de los deportistas más representativos de la capital riojana se procedió a reconocer a los elegidos de este año. Los premiados de esta edición (los galardones se entregan desde el año 2014) son Rosa Hidalgo (Deporte y trayectoria personal), Club Deportivo Maristas Logroño (Deporte y Ciudad), Relevo Paralímpico La Rioja (Deporte e Integración), Gerardo García León (Deporte y Salud) y, quizás el más emotivo de todos y que se entrega de forma conjunta, es el de la categoría 'Galardón Honorífico' Eduardo Guerra, Juan Bernabé, Antonio Moreno y Gonzalo Espinosa.