Zubimendi, a punto de fichar por el Arsenal

La documentación para el traspaso de Martin Zubimendi al Arsenal ya está firmada y la operación sólo está pendiente de que el pivote de la ... Real Sociedad pase el reconocimiento médico con el club 'gunner', según informa la BBC, un medio inglés que es de los más fiables. El futbolista firmará un contrato para varias campañas con el equipo donde militan excompañeros como Merino, Odegaard y Tierney hasta esta temporada y en el que podría recalar Alexander Isak. Otras fuentes señalan que el jugador se encuentra en Londres para cerrar la operación antes del fin de semana.

Según la información procedente desde Inglaterra, la mayor parte de los documentos de traspaso ya están rubricados, por lo que todo quedaría pendiente de un reconocimiento médico que el futbolista pasará en las próximas horas. Tendría que ser antes del sábado, día en el que, junto a otros dos realistas como Remiro y Oyarzabal, está citado en Las Rozas, donde la selección española inicia su concentración para intentar revalidar su título en la UEFA Nations League.

Un fichaje de más de 60 millones

No hay mucha discusión en lo que a lo económico se refiere. El Arsenal, de una manera u otra, deberá abonar íntegros los 60 millones de euros (51 millones de libras cita la información de BBC) a los que asciende la cláusula de rescisión del pivote de Ulia. En la Real se maneja la idea de que esa cantidad de traspaso sea superior, toda vez que se incluirían los intereses relativos a un acuerdo para que el abono del montante total se haga a plazos. De esta manera, los asesores del futbolista no tendrían que acudir a la sede de la Liga de Fútbol Profesional con los 60 millones de euros abonados por los ingleses para la liberación del jugador, como ocurrió, por ejemplo, en los casos del fichaje de Illarramendi pro el Real Madrid e Iñigo Martínez. Eso sucede cuando la venta –aunque sea con el dinero de la cláusula- no se hace una manera pactada y amistosa, como será en esta ocasión.

Según ha podido saber este medio, la oficialidad de la operación podría retrasarse hasta el mes de julio. Está por ver si la operación se incluiría dentro de este ejercicio que está a punto de clausurarse, el 2024/25, o se esperaría para imputar esa cantidad al próximo, el 2025/26 que comienza el 1 de julio, algo que podría favorecer a la entidad txuri-urdin. Y es que las ventas de Le Normand al Atlético (35 millones más cinco en variables) y de Merino al Arsenal (32.5 millones + 5 en variables) se formalizaron a partir del 30 de junio del pasado año y, por lo tanto, se incluyeron dentro del balance del presente ejercicio 2024/25.

La marcha de Martin Zubimendi este próximo verano es una realidad que está asumida en la Real Sociedad y su entorno prácticamente durante toda la presente temporada, sensación aún más acentuada en el momento en el equipo txuri-urdin se quedó sin opciones de lograr su sexto pasaporte europeo consecutivo.

Un gran gesto con la Real Sociedad en 2024

Martin entendió que ha llegado su momento de volar prácticamente desde su negativa del pasado año a fichar por un Liverpool que ya tenía los 60 millones de euros preparados para abonarlos a la Real. Entonces, declinó una oferta sumamente atractiva para él, un equipo que iba a jugar Champions, que ha ganado la Premier League y que le iba a pagar en torno al triple, porque no quiso terminar de descapitalizar a una Real que ya se había quedado sin dos pilares como Le Normand y Merino. Le convencieron para que se quedara, asumiendo todos que lo que hacían era demorar en un año una pérdida traumática. El canterano había rechazado en años anteriores al propio Arsenal, al Bayern, al Barcelona y al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid nunca ha dejado de seguirle la pista. Pero para cuando llegó Xabi Alonso, su maestro y su ídolo, el tren hacia Londres ya estaba en marcha.

Si este traspaso de Martin Zubimendi se formalizara en las próximas horas o fechas, la Real, a diferencia de lo sucedido el año pasado con Merino, ya sabrá a qué atenerse desde el principio y tiene todo un verano por delante con 60 millones de euros en las arcas para planificar adecuadamente la plantilla. Jon Gorrotxategi y Urko González de Zárate, cuyas cesiones en el Mirandés y el Espanyol han sido muy exitosas, se postulan para cubrir el enorme hueco que deja el de Ulia en la sala de máquinas.

Se convertirá también en la segunda venta más cara en toda la historia de la entidad, tras la de Isak al Newcastle en 2022, que fue de en torno a 72 millones de euros con algunas variables ya aplicadas.