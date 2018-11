PREFERENTE El Villegas toma posiciones El Calahorra B perdió tras su victoria de la primera jornada. :: juan marín El equipo logroñés superó con dos goles en la segunda mitad al filial del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 6 noviembre 2018, 09:32

La segunda jornada de Regional Preferente volvió a dejar interesantes y curiosos resultados. En estas primeras semanas de competición serán muchas las sorpresas y los equipos querrán mostrar su mejor imagen para situarse en la zona alta de la tabla cuanto antes. Un bloque con aspiraciones de ascenso que ya es segundo es el Villegas, que superó con dos goles en la segunda mitad a un complicado Calahorra B.

El equipo logroñés, que empató la semana pasada ante el San Marcial, no falló en su feudo en un partido que no pudo ponerse de cara hasta el minuto 63, en el que Sicilia abrió el marcador. La victoria frente al filial calagurritano no fue clara hasta los últimos minutos, en los que Torres puso el definitivo 2-0, dejando los tres puntos en Logroño.

Cenicero Raúl, Rivera (Barriobero, m. 75), Christian, Rojo, Ojeda, Andoni, Diego (Lapuente, m. 51), Iker (José Antonio, m. 65), Ramón, Guillermo y Jorge (Mendaza, m. 69). Haro Sport Club Joseba, Eloy (Torres, m. 33), Trejo, Iván (Daniel, m. 56), Millán (Cornejo, m. 78), Juan Pablo, González, Óscar, Mario, Leandro y Magaña (Asier, m. 66). Goles 1-0, m. 13. Iker; 1-1, m. 15. Iván; 2-1, m. 25. Iker; 2-2, m. 26. Leandro; 3-2, m. 29. Iker; 3-3, m. 44. Iván; 3-4, m. 44. Mario; 4-4, m. 51. Ramón; 5-4, m. 57. Jorge; 6-4, m. 59. Rivera. Árbitro Jorge Ruiz, asistido por Favid Moreno y Alan Soria. Tedeón Martínez, Huergo, Luis, Tremps (Andrés, m. 42), Pablo (Jairo, m. 85), Álvarez, Albano, Raúl Blanco, Christian, Jorge Marín y Jorge García (Carballo, m. 53). Racing Rioja Marcos, Mario, David (Baboucar, m. 61), Roberto, Omar, Fidel, Santolaya (Omar, m. 79), Aly, Edu Martín, Josu (Iglesias, m. 66) y Coelho (Pedro Vitoria, m. 84). Goles 0-1, m. 12. Coelho; 0-2, m. 74. Iglesias; 0-3, m. 79. Omar. Árbitro Izaskun Muñoz, con Morato y Velez. Amonestó a los locales Huergo, Marín, Tremps, Pablo, Blanco, Andrés, Carballo, Albano, Sergio y Álvarez del Tedeón y a Coelho y Omar del Racing Rioja. Casalarreina Zubiaga, Austri, Julen (Iván, m. 63), Paniagua, De Porras, Yaron, Morales (Arbaizar, m. 83), Jorge, Carlos (Coelho, m. 70), Marcos (Ramsés, m. 54) y Castro. Bañuelos Mario, Porres (Maeztu, m. 85), Rueda (Hornos, m. 70), Sarcina, Campo, Barcan, Fulgueira (Saúl, m. 78), Villoslada, Saleh, David (Mohammed, m. 60) y Sergio. Goles 1-0, m. 10. Jorge; 1-1, m. 23. David; 1-2, m. 39. Fulgueira; 2-2, m. 65. Yaron; 3-2, m. 81. Castro; 4-2, m. 86. Castro. Árbitro Van den Hende, con Guillen y Sarabia. Amonestó a Yaron, Castro, De Porras, Jorge, Ramsés y Austri y a Sarcina, David, Mohammed, Sergio y Saleh en dos ocasiones. Alfaro B Castillo, José Sáenz (Guillermo, m. 73), Mario López, Vázquez, Luis Pérez, Jesús Fernández, Castillo, Abderrahman, Jon Pasquier (Javier, m. 89), Andelo (Hamza, m. 63) y Abel Bayona. San Marcial Alejandro, Estalayo (Sergio, m. 59), Jorge Pérez, Carles Tapia, Fontecha, Casillas (Jaime, m. 77), Rodrigo Roba, Cosmin, Jesús Ojeda (Cornago, m. 41), Alfonso y Tomás (Ángel de Miguel, m. 53). Goles 0-1, m. 19. Cosmin; 1-1, m. 44. Jon Pasquier; 1-2, m. 89. Alfonso. Árbitro Alba Covaleda, con Santibáñez y Martínez. Amonestó a Luis, Sáenz y Hanan del Alfaron y a Carles Tapia del San Marcial. Villegas Christian, Unai, Urraca, Andy, Iñigo, Jean Diaby (Nieto, m. 50), Sergio, Pablo Torres, David Jimeno (Sicilia, m. 58), Bogdan (Mario Ladrón, m. 82) y Castillo (Merino, m. 68). Calahorra B Simon Muriel, Jhon Palomino, Christian Montes, Raúl Rodríguez, Eduardo Calvo (Rafael, m. 80), Adrián López, Tasio (Esparza, m. 80), Mario Marco (Moreno, m. 54), Christian (Octavio, m. 70), Iván y Escudero. Goles 1-0, m . 63. Sicilia; 2-0, m. 86. Pablo Torres. Árbitro Pablo Garbayo, asistido por Gonzalo Vélez y Juan José Sáenz. Mostró cartulina amarilla a los locales Jean Diaby, Christian, Manuel Castillo y Sergio y al visitante Iván Vázquez. Expulsó al entrenador visitante Félix Ángel Díez por doble amonestación. San Lorenzo Miguel Vergara, Álvaro, Sergio, Montoya, Óscar, Raúl Santamaría, Úbeda (Juan, m. 70), Hugo, Villar (Rodrigo, m. 56), Yeray (Sancha, m. 46) y Alex. Aldeano Javier Torres, Javier, Alejandro (Roberto, m. 81), Óscar, Guillermo, Bretón, Aymane, Gabriel, Abdelkarim, Yassine y Garrido. Goles 1-0, m. 3. Hugo; 1-1, m. 12. Alejandro; 1-2, m. 44. Bretón; 2-2, m. 51. Villar; 3-2, m. 74. Rodrigo. Árbitro Snaider Vargas, asistido por Khalid Glibi y Daniel Marius Glodean. Amonestó a los locales Rodrigo y Álvaro y a los visitantes Yassine, Óscar, Javier, Gabriel y Bretón. Resultados EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Cenicero 6 2 2 0 0 8 5 2 Villegas 4 2 1 1 0 3 1 3 San Marcial 4 2 1 1 0 3 2 4 Racing 3 2 1 0 1 4 2 5 Comillas 3 1 1 0 0 3 1 6 Casalarreina 3 2 1 0 1 4 3 7 Haro Sport 3 2 1 0 1 6 6 8 Bañuelos 3 2 1 0 1 4 5 9 San Lorenzo 3 2 1 0 1 3 4 10 Calahorra B 3 2 1 0 1 1 2 11 Alfaro B 0 1 0 0 1 1 2 12 Aldeano 0 2 0 0 2 3 6 13 Tedeón 0 2 0 0 2 1 5 Próxima jornada

El Villegas es segundo de una clasificación comandada en solitario por el Cenicero. El cuadro dirigido por Jónatan Fernández es el único que ha conseguido las dos victorias en juego. Sufrió para lograrla ante el Haro Sport Club en un partido loco que terminó con 6-4 en favor del Cenicero y en el que se marcaron siete goles en el primer tiempo.

El San Marcial también se ha posicionado en la zona alta de la tabla con una victoria por la mínima ante el Alfaro B, conseguida gracias a un tanto de Alfonso justo antes de la finalización. Por su parte, el Racing Rioja, que se estrenó en la competición perdiendo ante el Cenicero, sí consiguió la victoria en la segunda jornada de forma convincente, goleando por 0-3 al Tedeón, que sorprendentemente sigue sin sumar.

El Casalarreina, otro de los favoritos, remontó en los últimos minutos a un Bañuelos que estuvo cerca de sorprender en un serio partido. También estrenó su casillero de victorias el San Lorenzo, que superó al Aldeano en un partido con alternativas en el marcador.

San Lorenzo-Aldeano 3-2

Cenicero-Haro Sport 6-4

Tedeón-Racing 0-3

Casala-Bañuelos 4-2

Villegas-Calahorra B 2-0

Alfaro B-San Marcial 1-2

Descansa: Comillas

Comillas-San Lorenzo

Aldeano-Cenicero

Haro Sport-Tedeón

Racing-Casalarreina

Bañuelos-Villegas

Calahorra B-Alfaro B

Descansa: San Marcial