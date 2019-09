JUVENIL DIVISIÓN DE HONOR El Valvanera se queda en la orilla ante el Alavés I.Z.Z Lunes, 30 septiembre 2019, 22:07

Logroño. El Valvanera no pudo conseguir voltear el partido en los minutos finales y cayó derrotado ante el Alavés. Los logroñeses nunca estuvieron cómodos en el encuentro, siempre fueron a contracorriente tras llegar al descanso con una renta de dos goles en contra. Martín ,de penalti, metió al Valvanera en el partido en los primeros cinco minutos de la segunda parte. Tras buenos momentos de fútbol, el Alavés, con fortuna, hizo el tercero a nueve del final. No se rindieron los locales y Pérez en el 87, volvió a apretar un marcador que ya no se iba a mover más.