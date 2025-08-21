LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martina, goleadora ayer de la Oyonesa. JUSTO RODRÍGUEZ
Valvanera y Huarte, protagonistas en el primer día del Ciudad de Logroño

Los colegiales se impusieron en el triangular matutino infantil, mientras que las navarras superaron a la Oyonesa en féminas

Julen Cabello

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:20

Ayer arrancó la quincuagésimo segunda edición el torneo «Ciudad de Logroño». Valvanera, en la categoría infantil, y Huarte, en la categoría femenina, se hicieron con el trofeo más antiguo de la capital riojana.

En la sesión matinal, los primeros en levantar el telón fueron Berceo y Villegas. Los anfitriones se impusieron al conjunto rojillo por dos goles a uno. Sin embargo, el Valvanera fue el claro dominador de la mañana tras imponerse al Villegas (2-0) y al conjunto verde (2-1) para alzarse con el título.

Ya en sesión vespertina llegó el turno para la competición femenina, con el duelo entre Oyonesa y Huarte, ambos equipos de Tercera Federación femenina. El encuentro, muy igualado, cayó del lado de las navarras (2-1) gracias a los goles de Amaia y Aitana, que remontaron el gol inicial del conjunto blanquiazul. Martina Ruiz Olalde, exjugadora del Berceo, inauguró el marcador con una gran volea desde la frontal que reventó la portería del Huarte. Sin embargo, las navarras supieron reponerse al tanto inicial y hacerse con la victoria, pese al arreón final de la Oyonesa, que les acredita como campeonas del torneo. Hubo que lamentar la grave lesión que sufrió Anne Torrano en los instantes finales tras un mal movimiento de rodilla.

Hoy llega el turno para los equipos juveniles de Berceo, Villegas y Real Sociedad, que pelearán en un triangular por el trofeo más tradicional organizado por la entidad verde.

Para abrir boca, el Berceo se medirá ante la Real Sociedad a las 19.15 horas. Justo una hora después, a las 20.15, el conjunto 'txuri urdin' se enfrentará al Villegas. Y, para cerrar la tarde, a las 21.15 horas, los dos conjuntos riojanos rivalizarán en el último encuentro del torneo más mítico del verano logroñés.

