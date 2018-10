Valladares de la zaga en horas bajas El madridista Sergio Ramos, el azulgrana Gerard Piqué y el atlético Diego Godín. :: R. C. Sergio Ramos, Piqué y Godín acumulan fallos que muestran que están lejos de sus prestaciones habituales ÓSCAR BELLOT MADRID. Jueves, 25 octubre 2018, 23:30

Mariscales de escuadras que se aferran a su contundencia para echar el candado, Sergio Ramos, Gerard Piqué y Diego Godín acumulan fallos en el primer tramo de campaña que han costado serios disgustos a Real Madrid, Barcelona y Atlético. Lejos de su mejor versión, son presa de extrañas dudas para quienes se han revestido de galones a base de carácter, sobriedad y experiencia. La disminución de sus prestaciones está siendo un hándicap para blancos, azulgranas y rojiblancos, que asisten con inquietud al mal momento por el que atraviesan sus valladares defensivos.

El vigente campeón de Liga suma 15 puntos, siete menos que el pasado curso a estas alturas. Los mismos que se ha dejado a raíz de errores en los que se ha visto involucrado Piqué. Desaciertos que empezaron en la quinta jornada con la visita del Girona al Camp Nou. Un mal rechace suyo propició el tanto con el que Stuani volvió a equilibrar un marcador que había inaugurado Messi. Pero fue la segunda diana del charrúa la que retrató el mal estado físico del zaguero, al que Portu ganó en velocidad sin que al '3' le quedase más recurso que derribarle. El árbitro no señaló penalti pero el rechace de Ter Stegen al disparo del murciano cayó a los pies del uruguayo, que no perdonó. Se redimió en parte firmando el definitivo 2-2. Volaban los primeros dos puntos en la cuenta del Barça tres días antes de que el Leganés le derrotase, con Piqué de nuevo señalado. Habían empatado los pepineros un minuto antes cuando el defensa cometió una grosera equivocación al despejar blandita dentro del área una bola que permitió a Óscar Rodríguez fusilar a Ter Stegen para el 2-1.

INSUSTITUIBLES uPiqué Ocho partidos de Liga, dos de Champions y la Supercopa de España. 990 minutos de competición con dos goles. uSergio Ramos Ocho partidos de Liga, uno de Champions y la Supercopa de Europa. 930 minutos de competición con tres goles. uGodín Ocho partidos de Liga, dos de Champions y la Supercopa de Europa. 949 minutos de competición. No ha marcado.

Sacudido todavía por el mazazo en Butarque, el Barça recibió al Athletic en otra etapa del 'vía crucis' de Piqué. Con Messi en el banquillo de inicio, Óscar de Marcos adelantó al cuadro de Eduardo Berizzo rematando un centro de Susaeta en el que el central se quedó enganchado rompiendo el fuera de juego. Munir salvaría luego los muebles ya con el '10' sobre el césped. Y antes del último parón, el exinternacional dejó otro borrón en Mestalla al prolongar con la chepa un saque de esquina en el primer minuto que permitió a Garay marcar a placer. Nueve puntos tirados a la basura, siete de ellos en acciones con Piqué de por medio. Pese a ello, sigue siendo intocable, no sólo por su jerarquía sino también por la plaga de lesiones en la retaguardia del Barça.

Falta de concentración

Algo parecido sucede con Sergio Ramos, que sólo se perdió la visita al CSKA en la segunda jornada de Champions. Diez partidos con el Real Madrid y cuatro con la selección española en los que el camero ha dejado algunas luces -tres dianas con su equipo y otras tantas con La Roja- pero también muchas sombras. Sus errores comenzaron en la Supercopa de Europa, cuando en el primer minuto Diego Costa le ganó una disputa que puso en ventaja al Atlético en Tallín, donde el andaluz marcó de penalti sin poder levantar luego el título que alzó Godín. Tampoco salió bien parado en la debacle en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando Ben Yedder le ganó la espalda para firmar el definitivo 3-0. Y la victoria frente al Espanyol podría no haber sido tal si Borja Iglesias no hubiese estrellado en el travesaño un esférico que había birlado en un despeje en el que el sevillano pecó de sobrado. Ahí radica buena parte del problema que está padeciendo un futbolista al que Harry Kane 'desnudó' en el España-Inglaterra, donde el capitán de La Roja no pisó a Sterling, como demostró ayer en un vídeo.

Objeto de escarnio ha sido también Godín, que ya en la primera jornada comenzó a escribir con renglones torcidos su relato al no acertar a despejar el centro de Wass que derivó en el empate de Rodrigo en la visita del Atlético a Mestalla. Un fallo al que se sumó el desafortunado resbalón que desembocó en el gol con que Maxi Gómez abrió el triunfo del Celta en Balaídos. Completa el balance la bola que no acertó a despejar a centro de De Blasis y que Enrich embocó para enfilar un triunfo del Eibar en el Metropolitano que luego abortó Borja Garcés.

Errores de colocación, falta de contundencia y fallos de concentración han puesto el foco sobre defensas cuya veteranía ayuda a lidiar con las críticas. «Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas», señaló Piqué tras la mala noche que vivió en Mestalla, en la que lanzó también un aviso: «Que aprovechen las teles, que salgan de la cueva, porque esto va a cambiar». Lo mismo pueden pensar Ramos y Godín.