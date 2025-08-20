El Berceo abre hoy el 52º Torneo Ciudad de Logroño

No hay verano sin torneo del Berceo, y este no iba ser menos. Hoy arranca el quincuagésimo segundo trofeo de la «Ciudad de Logroño» que ... disputarán Berceo, Villegas, Valvanera, Oyonesa, Huarte y Real Sociedad.

Hoy a las 10.00 horas en el Mundial'82, comienza la Mini Copa, perteneciente a la categoría infantil y en la que participan el Valvanera, el Villegas, y el Berceo, en lo que viene a ser un triangular.

Durante la tarde, a las 20.00 los conjuntos femeninos de la Oyonesa y el Huarte, ambos equipos de Tercera Federación, pelearán por alzarse con el trofeo.

Pero el plato fuerte, tendrá que esperar hasta mañana, día 21, en el que Real Sociedad, Berceo y Villegas disputarán la 52ª edición de este torneo en la que es la categoría que le ha hecho reconocido en todo el territorio nacional, la juvenil.

El pistoletazo de salida lo darán el Berceo, anfitrión, y la Real Sociedad, que disputarán el primer partido a las 19.15 horas. Una hora después, a las 20.15, será el turno del Villegas, equipo recién ascendido a División de Honor de la mano de Julio Segura, que se enfrentará a la Real Sociedad. Y para culminar, el último encuentro medirá a dos históricos del fútbol riojano como son Berceo y Villegas, que se verán las caras a las 21.15. Del computo global de los resultados de los tres partidos se extraerá el ganador del torneo, tanto en la categoría infantil como juvenil, que se antoja diferente a los de otras ediciones.

En esta ocasión el trofeo Ciudad de Logroño se disputa en el Mundial'82, y no en la Isla,en la que será la última edición de Esteban Rubio como presidente de la entidad «berde», que esta misma semana presentaba un cambio de escudo.