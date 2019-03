La visita del Náxara a Anguiano capta el interés en la pelea por el 'play off' IÑAKI GARCÍA Logroño Domingo, 31 marzo 2019, 13:51

El Anguiano, sexto clasificado, y el Náxara, tercero, protagonizan esta tarde uno de los encuentros más interesantes de la trigésimo primera jornada del grupo riojano de Tercera División.

Ambos contendientes llegan a esta cita con la necesidad de ganar. Los serranos quieren los puntos para no quedarse descolgados de la pelea por las cuatro posiciones cabeceras, las que dan derecho a jugar el 'play off', y los najerinos están obligados a sumar para no ver amenazada su plaza actual, ya que hay varios conjuntos al acecho.

En ese grupo se incluyen el River Ebro y la Unión Deportiva Logroñés Promesas. Los rinconeros se encuentran en San Miguel con el colista de la tabla, un Agoncillo que necesita sumar cuanto antes si desea aspirar a la permanencia. Los de Josean García, mientras, visitan a un Varea que también busca unirse a la pugna por participar en las eliminatorias de ascenso.

Por encima de todos esos equipos están el Haro, que hoy acude a La Isla para medirse con el Berceo, y la SD Logroñés, que juega ante una Oyonesa casi salvada ya. Muchas menos tranquilidad que a los alaveses otorga la clasificación al Autol y al Alberite, que se enfrentan en La Manzanera, o al Vianés, que recibe al Alfaro. Además, el Calasancio viaja a Santo Domingo de la Calzada y el Pradejón y el Yagüe se citan en tierras riojabajeñas.